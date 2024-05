“Quiere sacar ventaja política”: el fuerte reclamo de Gaby Cuevas a Xóchitl Gálvez tras ataques a Sheinbaum por L12

Las familiares de las víctimas han pedido que la tragedia no se use para golpeteos políticos. Foto: Cuartoscuro

Se cumplieron tres años de uno de los accidentes más dolorosos en la historia de la Ciudad de México. La noche del 3 de mayo de 2021 colapsó el tramo entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Metro, cobrando la vida de 26 personas y dejando con severas lesiones a casi un centenar. Aunque los familiares de las víctimas han pedido que esta tragedia no sea usada para atacarse entre candidatos -ahora que estamos en tiempos electorales- la realidad es que sí ha salido en los debates y en declaraciones, principalmente de la oposición.

Durante el segundo debate presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, aprovechó el segmentado dedicado a la corrupción para reclamarle a la exjefa de Gobierno que no haya funcionarios juzgados por el accidente en la llamada Línea Dorada; días antes, también había aprovechado la caída de las redes sociales de Meta para arremeter contra Claudia Sheinbaum Pardo, “Lo grave no es que se caigan Facebook e Instagram, lo preocupante es que se le cayó el Metro y el Rébsamen”, escribió la senadora con licencia en X el 5 de marzo.

Sin embargo, los usuarios de redes sociales -y los políticos- tienen buena memoria, pues no tardaron en recordarle que ella misma -en su momento- respaldó a la exjefa de Gobierno capitalina tras el lamentable accidente y reconoció en una entrevista con la periodista Adela Micha que éste no había sido culpa de Sheinbaum Pardo, quien entonces gobernaba la capital.

“Qué bueno que Xóchitl Gálvez reconoce que un accidente de esta naturaleza se debió a circunstancias ajenas a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, se solidarizó con los deudos de las víctimas y ha trabajado por la modernización del Metro (...) En 2021 Xóchitl Gálvez defendía a Claudia Sheinbaum. Hoy busca sacar ventaja política por los sucesos de la Línea 12″, escribió en X la morenista Gabriela Cuevas, vocera de la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, junto con el video de la entrevista donde Gálvez lo admite.

“Hay que darle mantenimiento a esta ciudad, se está cayendo. Entiendo a Claudia, de verdad. Sí encontró un desastre pero lo puede corregir con buena actitud, primero, y con capacidad técnica después”, aseguró entonces la senadora a la periodista Adela Micha.

En entrevista la candidata se mostró a favor de la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México Crédito: X @tatclouthier

Familiares de víctimas no quieren que políticos abusen del tema

Luego de los reclamos de la abanderada de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Claudia Sheinbaum ha asegurado que no es correcto usar el tema para sacar ventaja, “hay esta idea de la oposición de que usar estos temas de dolor humano les beneficia políticamente. No, no les beneficia, la verdad, es al revés. Lo que la gente quiere es atención, pero no uso político de una tragedia”, sentenció la morenista durante un mitin en el estado de Guanajuato este 4 de mayo.

Aunado a lo anterior, los sobrevivientes al accidente, así como familiares de los fallecidos y lesionados, han pedido a los políticos que no lucren con el tema, el cual también ya ha sido tema de golpeteo durante los debates entre Clara Brugada Molina, Santiago Taboada Cortina y Salomón Chertorivski Woldemberg, los tres únicos candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Ante este panorama, el pasado 3 de mayo anunciaron que interpondrán una nueva queja ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) contra los partidos políticos “por la explotación política de las víctimas de la Línea 12″, de acuerdo con Latinus.