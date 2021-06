Las nuevas pistas que revivieron el rumor de embarazo de Belinda

Belinda Peregrín ha sido actriz y cantante desde que era niña, pero ahora su vida amorosa está dando de qué hablar (Foto: Instagram)

Desde que el cantante de regional mexicano, Chrisitian Nodal, y la cantante y modelo Belinda anunciaron su compromiso, los rumores sobre un supuesto embarazo no han dejado de surgir. Primero, Nodal apareció acariciándole el vientre a su prometida, después, ella misma apareció sosteniéndose la parte baja del abdomen. Y ahora, aparentemente, decidió alejarse de la bebida.

Con motivo del cumpleaños de Amely, la hermana de Christian, la familia Nodal se dio cita para un festejo muy discreto, pero lleno de sopresas como un pastel temático y shots de lo que pareció ser tequila. Sin embargo, Belinda no brindó con el resto de la familia y, muy por el contrario, consumió bebidas sin alcohol durante toda la reunión.

Según se vio en las historias que compartió Amely Nodal desde su cuenta de Instagram, Belinda asistió al evento junto a Christian Nodal, pero al momento de hacer un brindis con caballitos tequileros, se reveló que no tenía bebida alguna. En el mismo audiovisual, apreció Cristy Nodal, madre del cantante originario de Caborca, Sonora, tomando la mano de la cantante incitándola a participar en el ritual, a pesar de la ausencia de una bebida.

Aunado a este video que compobaría, según sus seguidores, que Belinda se mantuvo alejada de las bebidas alcohólicas durante la celebración de su cuñada por un supuesto embarazo, en redes sociales también circula un video en donde la cantante aparecería diciendo: “Te advierto que tengo 13 semanas” a algunos invitados.

Sin embargo, este mensaje no es claro debido al volumen de la música, pues algunos internautas señalaron que se entiende que la cantante expresa otras cosas, como “Tengo tras veces más bubis desde la última vez” o “Tiene tres semanas desde que la última vez que lo ví”, según comentaron usuarios en la redes sociales del blog especializado en espectáculos @chamonic 3.

Esta no es la primera vez que un posible embarazo de la cantante causa revuelo. Tan sólo la semana pasada, la modelo fue captada tocándose el vientre mientras compraba joyería en una exclusiva tienda. En el audiovisual, Belinda lució un conjunto rosado sumamente holgado, causando la sopresa de cientos de seguidores, quienes aseguraron que esto sería señal de un embarazo.

Sin embargo, fueron más los usuarios de Instagram quienes bromearon sobre las especulaciones, diciendo que todos se agarran es estómago por cualquier cosa, ya sea por sentir hambre o por un dolor. Otros cuestionaron si realmente Belinda tiene “panza”, pues la también actriz es conocida por tener una figura delgada.

El romance entre Christian Nodal y Belinda tomó el camino del matrimonio este 25 de mayo (Foto: Instagram @christiannodal)

“No inventen, no sólo las embarazadas se agarran la panza”, “Yo me agarro la panza cuando tengo hambre”, “No me agarro la panza y estoy embarazada”, “Yo me agarro la panza cuando como mucho”, “Para panzas, la mía”, escribieron en la publicación que retomó @chicapicosa2.

Lo que es cierto, es que la pareja quizá no está lejos de hacer crecer su familia, pues Christian reveló que quiere convertirse en padre al menos durante el año que viene. Durante una entrevista con el programa de espectáculos El gordo y la flaca, Nodal contó que quiere tener hijos a los 24 años de edad.

“Yo quiero tener a mis hijos a los 24 años. Yo siempre he soñado... desde los 11 años he soñado que los 24 quiero tener ya a mi hijita. He soñado mucho con una niña. Si dios, la vida, Beli, todo se pone en juego, primero dios a los 24 (seré papá)”, confesó en aquella ocasión.

Actualmente, el sonorense tiene 22 años de edad, por lo que tiene alrededor de un año y algunos meses para planear la llegada de su primogénita.

