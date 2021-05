Enrique Acevedo hizo historia como el primer mexicano en uno de los noticieros matutinos más importantes de EEUU

Foto: Captura/CBS This Morning

El periodista mexicano, Enrique Acevedo asestó un nuevo golpe en su carrera periodística y este lunes debutó como conductor invitado en el noticiario matutino CBS This Morning. Con ello hace historia al ser el primer mexicano en tener este puesto en uno de los programas más vistos de Estados Unidos.

Al momento, acumula felicitaciones de sus compañeros en el gremio. Entre ellos Risco, Julián Ventura e incluso Carlos Loret de Mola. Por otra parte, aunque se sabía desde el 12 de mayo sobre su recién ingreso al programa, en Twitter no han desaprovechado para felicitarlo de nueva cuenta.

“De la edición nocturna a la primera edición. Feliz de regresar a un estudio de televisión para conducir @CBSThisMorning. A partir del próximo Lunes 24 de Mayo y de ser el primer mexicano en la historia en esta posición”, adelantó en mayo el conductor.

Video: Twitter @CBSThisMorning

Enrique Acevedo es corresponsal de 60 Minutes+. También es un periodista galardonado con un Emmy, ha cubierto importantes noticias de todo el mundo en inglés y español para medios impresos, de transmisión y en línea, incluido el número de víctimas de la pandemia Covid-19 en la frontera entre Estados Unidos y México, tres elecciones presidenciales de Estados Unidos, el terremoto de 2012 y tsunami en Japón.

También ha tenido presencia en coberturas como la crisis humanitaria en Haití, la epidemia de SIDA en África y las guerras contra las drogas en América Latina. Acevedo ha entrevistado a muchos líderes mundiales como el presidente Barack Obama, Kofi Annan, Melinda Gates y Desmond Tutu.

Desde que se unió a 60 Minutes +, Acevedo ha ofrecido a los espectadores un retrato íntimo de la estrella de la música mundial J Balvin y también, gracias a su trabajo, se ha dado más visibilidad a los migrantes que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos.

Foto: Twitter @hugorojo

Acevedo ha sido llamado uno de los “principales latinos en las redacciones estadounidenses” por el Huffington Post y un “líder mundial de los medios” por el Foro Económico Mundial.

Antes de CBS News, Acevedo fue el presentador de la edición nocturna del Noticiero Univision y corresponsal especial de la división de noticias de Univision. Antes de unirse a la cadena, fue presentador y corresponsal senior de Telemundo Network News en Miami.

Es un colaborador frecuente en “Here and Now” de NPR y en algunos de los programas de radio más populares de América Latina. Sus columnas han sido publicadas en The New York Times , The Washington Post , El País , Reforma y Letras Libres , entre otras publicaciones de prestigio.

Foto: Twitter @hugorojo

Es un invitado habitual en las principales cadenas de noticias de Estados Unidos como experto en temas hispanos, y políticas internacionales. Por sus contribuciones al periodismo en el interés público y a la alfabetización informativa, ganó el premio John S. Carroll Journalist Fellow Award del News Literacy Project en 2019. También es uno de los ganadores más jóvenes del premio nacional de periodismo otorgado por el club de prensa de México.

tiene una maestría en Periodismo de la Universidad de Columbia y vive en Miami con su esposa y sus dos hijos. Al tiempo, ha declarado que “se le arruga el corazón al escuchar el calvario que viven muchos niños inmigrantes”.

“Es lo más difícil que he hecho como periodista. Recuerdo que cubrí el tiroteo en la escuela Sandy Hook y me cuestioné todo lo que sabía hasta ese entonces del periodismo. Estaba soltero y no me había convertido aún en padre, pero cubrir esa historia tuvo un impacto profundo en mí.

Al reportar las historias de los niños inmigrantes, hago todo por tratar sus historias con la dignidad y la humanidad que ellos se merecen, y espero que mi trabajo ayude a estas familias de alguna manera. Puedo que sea egoísta decir esto, pero también espero que me ayude a mí a convertirme en un mejor padre”, dijo a una de las ediciones mas recientes de People en Español.

SEGUIR LEYENDO: