Armie Hammer fue visto en las Islas Caimán por primera vez desde las acusaciones en su contra

El actor fue visto en las Islas Caimán (Foto: EFE/EPA/NINA PROMMER)

Por primera vez desde que las acusaciones en su contra salieron a la luz, Armie Hammer fue visto públicamente. El actor de 34 años se encontraba en las Islas Caimán junto con amigos. Este lugar ha sido donde Elizabeth Chambers, la ex esposa del actor, ha vivido a lo largo de la pandemia con sus dos hijos.

De acuerdo con lo que un testigo le contó al portal de entretenimiento E! News, el intérprete fue captado en una cena con cinco amigos en un bar conocido como “Macabuca”. El actor portó unos shorts y una playera grises, así como sandalias y lentes de sol. Pero el mayor cambio fue su nuevo corte de cabello, pues casi lo rapó.

Además la fuente le contó al portal que el “ambiente parecía bastante tranquilo, todos estaban consumiendo alimentos y era muy casual”. Aunque una peculiaridad resaltó y es que nadie estaba tomando ningún tipo de alcohol.

Graves acusaciones

A mediados de marzo se dio a conocer que la Policía de Los Ángeles (LAPD) está investigando al actor Armie Hammer por un supuesto delito de violación. Esto después de que una mujer pusiera en conocimiento de las fuerzas del orden un incidente ocurrido en 2017.

Este fue el primer avistamiento del actor en dos meses (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

La oficina de delitos sexuales de la policía confirmó que abrió el expediente el pasado 3 de febrero, cuando llegó el testimonio que, según fuentes citadas por Los Ángeles Times, coincide con el relatado este jueves por una mujer representada por la abogada Gloria Allred en una rueda de prensa.

En la conferencia, la presunta víctima acusó a Hammer de violarla durante cuatro horas así como de otros “actos violentos” sin consentimiento, durante una relación extramarital que mantuvo con ella.

La mujer, de 24 años y que quiso ser identificada como Effie, participó en una conferencia de prensa virtual junto a Allred en la que relató, entre lágrimas, haber sufrido abuso “mental, emocional y sexual” a manos del actor, cuya carrera se ha descarrilado desde que salieron a la luz presuntos mensajes escabrosos que enviaba a mujeres por las redes sociales.

La abogada declaró que no ha presentado una denuncia particular contra Hammer pero agregó que su clienta ha dado información “relevante” sobre su acusación a las fuerzas del orden, por lo que dependerá de los fiscales “decidir si hay evidencia suficiente para perseguirlo” con cargos.

Hammer está siendo investigado por el LAPD (Foto: David Heerde/Shutterstock)

Hammer ha estado en el centro de la polémica desde enero de este año, cuando se filtraron a través de una cuenta de Instagram anónima llamada “House of Effie” supuestos mensajes privados en los que detalla perturbadoras fantasías sexuales, desde mutilaciones hasta canibalismo, a los que se sumaron testimonios en la misma línea de dos ex parejas.

El actor ha declarado que sus actividades sexuales fuera de su matrimonio con Elizabeth Chambers -que le pidió el divorcio el verano pasado después de diez años juntos- fueron “completamente consensuadas en el sentido en que fueron totalmente habladas, acordadas y mutuamente participatorias”.

Allred señaló que la rueda de prensa tenía por objetivo “responder” a esa declaración de Hammer, quien recientemente ha perdido el contrato con su agencia de representación y su publicista, así como los papeles que tenía previstos: Una serie sobre el rodaje de la película “The Godfather” (1972) y una comedia con Jennifer López.

Effie, de la que solo se divulgó que vive en Europa, explicó que conoció al protagonista del filme “Call Me By Your Name” en 2016, cuando tenía 20 años, por medio de la red social Facebook y que pronto se vio envuelta en una “intensa” relación con el actor, que la sometió a “tácticas de manipulación” y “se volvió cada vez más violento”, según alegó.

SEGUIR LEYENDO: