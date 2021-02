“Me considero una mujer normal”: cuando Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, apareció en un polémico reality show

La tarde de este lunes 22 de febrero se dio a conocer la noticia de la detención de Emma Coronel, la esposa del narcotraficante que enfrenta una condena de muerte, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”. En el aeropuerto de Dulles, Virgina, y en medio de un proceso en el que se le acusa de ser partícipe de una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana, la mujer de 31 años fue aprehendida, según informó el Departamento de Estado de EEUU.

En el comunicado también se especifica que Coronel “conspiró con otros para ayudar a Guzmán en su escape del Altiplano el 11 de julio de 2015, prisión ubicada en Almoloya de Juárez, México. Después de que Guzmán fuera arrestado nuevamente en México en enero de 2016″. Se espera que la ex reina de belleza tenga una comparecencia inicial este martes, a través de una videoconferencia, en un tribunal federal del Distrito de Columbia.

Manteniendo un bajo perfil en los primeros años de su unión con el ex líder del Cártel de Sinaloa, Emma Coronel ganó popularidad por su participación en el juicio que enfrentó su esposo en 2019, donde la resolución lo inculpó y lo condenó en febrero de ese año a cumplir su condena en la prisión ADX Force, un proceso judicial que fue calificado como “el juicio del siglo” donde el testimonio de la mujer cobró gran importancia.

Desde entonces su perfil se hizo mediático y ha sido en las redes sociales donde la ex reina de belleza también encontró un nicho de popularidad, pues al paso de los meses se fue convirtiendo en una influencer en la cuenta de Instagram donde esporádicamente muestra su estilo de vida y cuenta con miles de seguidores.

El comienzo de su proyección mediática se dio también con su participación en el reality show Cartel Crew, de la cadena VH1, en noviembre de 2019. En el programa que retrata la vida de personajes ligados familiarmente con el mundo del crimen organizado, la modelo y madre de las dos hijas de “El Chapo” contó que buscaba llevar una vida con normalidad alejada de los procesos judiciales y la violencia que envuelve al mundo del narco.

Durante su intervención, Coronel Aispuro aseguró ante algunos de sus compañeros del elenco que la mayoría del tiempo trata de ser positiva y de no engancharse o lamentarse de lo que ya pasó, en relación al mundo violento de las drogas y la huida de la justicia.

Vestida de blanco y con el cabello de un tono castaño más claro de su habitual castaño oscuro que lució durante el juicio a su esposo, Coronel, en diálogo con Michel Blanco, hijo de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, se quejó de la forma en como la gente la trata: “Nos juzga sin conocernos… es duro porque a veces quieres hacer lo que ves que todos hacen a tu alrededor”.

Somos normales, yo me considero una mujer normal, y me pasa mucho que las personas me juzgan sin conocerme