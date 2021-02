“Andrés Roemer y su modus operandi”: la ex reina de belleza Martha Cristiana se sumó a las denuncias de abuso sexual contra el escritor

Martha Cristiana (Foto: Instagram@martha_cristiana)

La actriz y modelo Martha Cristiana se unió a las denuncias por abuso sexual hechas contra el escritor y embajador de La Buena Voluntad para el Libre Flujo del Conocimiento de la Unesco, Andrés Roemer.

Desde su cuenta oficial de Twitter, la actriz de Cuando seas mía, relató el presunto abuso que vivió por parte Roemer y aseguró que el abuso ocurrió en una dinámica muy parecida a la ya denunciada por otras mujeres.

“Conocí a Andrés Roemer en un aeropuerto. Me pidió mi teléfono para invitarme a trabajar con el. Venía regresando de NY con mis hijos grandes. 1996, yo era modelo. Me cito en su oficina en Parque de Río de Janeiro, no sabía que ahí vivía. Me ofreció algo de tomar. No acepté”, escribió la intérprete.

“Nos movimos de ahí a un restaurante a media cuadra. Me sentí más cómoda. Dorantes la comida me ofreció ser co-conductora de un programa, le pregunté por los honorarios; le di las gracias y le dije que yo ganaba esa cantidad en un comercial [un día de trabajo] y que no estaba interesada”, continuó la modelo, quien aseguró que Andrés se comportó inadecuadamente en aquella ocasión.

“Todo el tiempo tirando onda, pero desafortunadamente a mí no me pareció tan malo pues crecí en una sociedad patriarcal que normaliza esa y otras prácticas que NO SON NORMALES. Algún día se lo conté a un ex y casi escupe del coraje. Todavía ya varios años después fui a su programa “Entre lo público y lo privado” acompañada por mi ex esposo”.

“Las historias que veo y leo coinciden con la dinámica que yo también viví, con la [bendita] diferencia de que no me tocó. Lo importante es que tengamos herramientas y certeza legal ante este tipo de comportamientos inapropiados en mi caso por suerte pero también potencialmente depredadores en el caso de tantas mujeres que no corrieron con la misma suerte. Si tú tienes este tipo de experiencias, DENUNCIA para que no le ocurra a nadie más”.

