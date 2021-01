Pamela Anderson se casó en secreto con su guardespaldas

La estrella de Baywatch, Pamela Anderson, de 53 años, se enamoró mientras estaba en cuarentena. La actriz se casó con su guardaespaldas Dan Hayhurst, un constructor de su ciudad natal, en una ceremonia íntima de Nochebuena en la isla de Vancouver (Shutterstock)

Pamela Anderson se casó por quinta vez. La actriz contrajo matrimonio con su guardaespaldas, Dan Hayhurst, en una ceremonia íntima en su casa en la isla de Vancouver, Canadá, en Nochebuena. La ex modelo se enamoró de su ahora esposo durante la cuarentena impuesta por la pandemia, según le contó ella misma a la prensa.

En una entrevista exclusiva para DailyMailTV, la actriz de “Baywatch” dio a conocer la noticia de su boda. “Estoy exactamente donde necesito estar, en los brazos de un hombre que realmente me ama”, le dijo al medio. También compartió fotos y videos de ese día. La boda se llevó a cabo en el jardín de la extensa propiedad rural que Anderson le compró a sus abuelos en Ladysmith, en el lado este de la isla de Vancouver.

“Nos casamos en Nochebuena con la bendición de nuestras familias. Todos los que nos conocen están felices por nosotros. Me casé en la propiedad que le compré a mis abuelos hace 25 años. Aquí es donde se casaron mis padres y todavía están juntos. Siento que he completado el círculo”, relató la estrella de Hollywood de 53 años.

Pamela Anderson con Dan Hayhurst

Anderson eligió una falda de novia azul y un corsé color crema diseñado por Janet Ross. Su velo era de Valentino. Debajo de su vestido, la ex chica Playboy llevaba un par de resistentes botas de lluvia Hunter. “Es la chica canadiense que hay en mí”, dijo.

La actriz conoció a Hayhurst al comienzo del aislamiento el año pasado. Desde entonces, la pareja ha estado junta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. “Este año juntos se ha sentido como un año de perros, el equivalente a siete”, bromeó. “Nos enamoramos perdidamente el uno del otro”, agregó.

La pareja optó por tener una boda sencilla e íntima sin familiares ni amigos presentes. La pandemia limitó a quiénes podían invitar al enlace religioso, pero la actriz admitió que deseaban algo solo para ellos. Dijeron “sí, quiero” frente a un pastor y testigos.

El pastel de los novios fue vegano y casero y estuvo ornamentado con un ciervo de cristal, un pino y un corazón brillante en la parte superior, contó la actriz al citado medio británico.

Este es el quinto matrimonio de Anderson. Previamente estuvo casada con el baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, en 1995, pero se divorciaron en 1998. Tienen dos hijos juntos: Brandon, de 23 años, y Dylan, de 22 años. Más tarde se casó y se divorció de Kid Rock en 2006. Luego se casó y se divorció del productor Rick Solomon dos veces, en 2007 y 2013.

Pamela Anderson y Jon Peters

A principios del año pasado y siete meses después de su escandalosa separación del futbolista francés Adil Rami, Anderson compartió una foto con el magnate de Hollywood Jon Peters, anunciando que se habían casado. Ocho días más tarde estaban separados.

Peters dijo que la actriz se casó con él solo para pagar sus deudas. “Dejé todo por Pam. Ella debía USD 200.000 en facturas y no tenía forma de pagarlo. Así que lo hice yo y este es el agradecimiento que he recibido“, declaró en ese entonces el productor a la revista Page Six.

Además reveló que Anderson fue quien le propuso matrimonio por correo electrónico. “No hace falta decir que cuando me envió un mensaje de texto diciendo que quería casarse, fue como un sueño hecho realidad a pesar de que estaba comprometido con otra persona”, afirmó Peters, de 74 años.

La pareja se había casado en secreto en una ceremonia en Malibú el 20 de enero pasado. Pero en septiembre, la actriz afirmó que ella y Peters “nunca se casaron legalmente”.

En el último tiempo, Anderson fue vinculada con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a quien visitaba en la embajada de Ecuador en Londres. En 2019, fue noticia por un escándalo con su ex, el futbolista francés Adil Rami. Ella lo acusó en sus redes de llevar una doble vida mientras aún mantenían una relación. Según dijo, el jugador aún veía a su ex esposa.

