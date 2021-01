Juan Pablo Manzanero reveló que Luis Miguel usaba peluca de joven

Juan Pablo Manzanero y Luis Miguel son contemporáneos y llevaron buena amistad (Foto: Twitter@jpmanzanero/Cuartoscuro)

La muerte de Armando Manzanero conmovió a los mexicanos el pasado 28 de diciembre, cuando en pleno Día de los santos inocentes, el público llegó a pensar que se trataba de una broma de muy mal gusto. Y es que tras difundirse la fatal noticia grandes personalidades de la cultura, la farándula y otros ámbitos lamentaron el deceso y externaron sus sentidos pésames a la familia Manzanero, quien perdió la vida por complicaciones renales derivadas de su infección de COVID-19.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, el comentarista José Ramón Fernández, Ricardo Montaner y el secretario de Relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, fueron de los primeros personajes públicos que mediante sus redes sociales destacaron la vida del compositor yucateco y lloraron su muerte a los 85 años.

Por su parte, Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, le dedicó un emotivo mensaje al cantante detrás de destacados temas que conquistaron al público en toda Iberoamérica, tales como Esta noche vi llover, Somos novios y Nada personal.

Manzanero fue el productor y compositor de varios de los más grandes éxitos de Luis Miguel (Foto: Instagram @lmxlm / EFE)

Pese a que se esperaba que Luis Miguel se pronunciara por el fallecimiento de quien fuera su productor musical, de la mano de quien lo colocó en los topes de ventas y reconocimientos con sus álbumes de boleros clásicos bajo el concepto Romance, el cantante no hizo alusión ninguna.

Pero los días continuaron pasando y a la fecha Luis Miguel no ha aparecido para recordar al yucateco. Al respecto, el hijo del emblemático autor recordó una anécdota que vivió al lado del Sol en su juventud, cuando Juan Pablo Manzanero vivió en Estados Unidos durante la producción de Romances.

“La gente que trabaja desde pequeño… y él (Luis Miguel) es un señor que ha trabajado toda su vida y a esas personas hay que respetarlas. A Luis Miguel lo queremos, yo conviví en la época de Romances, yo vivía en Los Angeles en esa época cuando mi padre llegó a grabar ese gran disco con él. Él ya era muy famoso ¿no? y me acuerdo que estaba él solo rodeado de mucha gente de trabajo, y yo también estaba más o menos de esa edad, pero yo ya iba y venía del departamento de donde yo vivía”, comenzó a narrar el músico para el programa Chismorreo.

De forma abrupta, Andrés Manuel López Obrador, termino la conferencia de cada mañana, con el fallecimiento del compositor (Foto: Cuartoscuro)

El productor que ha trabajado de la mano de diversos intérpretes al igual que su emblemático padre, recordó que llegó a sentirse muy impresionado por la fama de Luis Miguel, quien para pasar desapercibido en sus pocas salidas a la calle, se valió de un truco que le resulta simpático.

“Y le decía ‘oye, brother, ¿no te desesperas con tanta gente?’, le decía ‘¿no quieres ir al cine?, vamos por una hamburguesa, y me decía sí, pero deja ir por mi peluca, ya se la ponía y cambiaba totalmente. Y yo todavía le digo ‘sí sé que eres famoso, pero a ver quítate la peluca, y me dice ‘¿en serio?’ Se la quitaba y todo el mundo le llegaba. Le decía, no, ponte la peluca vámonos del cine”. Era una persona normal, yo creo que cualquier persona que está tan asediada necesita un minuto de paz”, reveló entre risas.

Respecto al hecho de que a la fecha Luismi no ha emitido comentario alguno en torno al deceso del compositor, de quien se mantuvo distanciado por varios años tras presuntamente haber tenido algún tipo de rencillas profesionales y discrepancias personales, Juan Pablo indicó que cuando lo vuelva a ver su relación va a ser amorosa y cordial.

“No creo que tenga nuestros teléfonos, ya nos encontraremos en algún lado. A Luis Miguel lo queremos mucho”, dijo el hijo de Armando Manzanero.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La desoladora predicción de Mhoni Vidente sobre Luis Miguel

Lucía Méndez recordó su noviazgo con Luis Miguel: “El Sol” era menor de edad y ella tenía 30 años

Así luce ahora la casa abandonada de Cantinflas en Acapulco