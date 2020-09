“Sólo por ti viví”: Daniela Romo se despidió de su madre que murió con un “misión cumplida” en la boca

Daniela Romo le llamaba cariñosamente "cabecita de algodón" (Foto: Instagram @danielaromoweb)

Este domingo se ha pintado de negro para la actriz y cantante Daniela Romo, pues lamentablemente dio a conocer la noticia del fallecimiento de su madre. Fue a través de las redes sociales donde la reconocida artista mexicana se despidió de Doña Teresa Corona, de quien no especificó el motivo de su deceso a los 95 años.

“Mamá” fue el mensaje con el que acompañó una primera publicación en Twitter e Instagram con una foto de la señora hace algunos años; acompañó el mensaje con el emoji de unas palmas orando y aunque la actriz no expresó nada más, fue Tina Galindo quien informó el sensible fallecimiento de Teresita Corona.

“Con mucha tristeza les comparto la partida de doña Tere, mamá de Daniela. Ya descansa en paz después de decir misión cumplida”, escribió la productora teatral y entrañable amiga de Daniela.

Doña Teresita falleció a los 95 años y al momento se desconoce la causa (Foto: Instagram @danielaromoweb)

Tras confirmar la noticia al re-postear el mensaje de Galindo, fue en Instagram donde la cantante de éxitos como Yo no te pido la luna y Que vengan los bomberos escribió un emotivo mensaje de despedida al lado de una fotografía donde aparece siendo una niña con su mamá, y otra donde la toma de la mano.

“Mamita: Sólo por ti viví. Gracias por tu ser que es mi esencia, por tus ternuras y tus locuras, por tanto que no alcanzan las palabras. Honraré tu amor y tu ejemplo. Honraré tu vida que es la mía. Yo en ti siempre Tú siempre en mí . Gracias Gracias Gracias. Madre mía. Mujer divina” , escribió Daniela al pie de la imagen.

“Sembraste tanto amor en tantos corazones que ahora me están abrazando a mí. Qué orgullo que precisamente tú fueras mi madre! Te AMO con todo lo que soy. Te llevo siempre en mí. Abre tus fuertes alas y vuela con tu ritmo y alegría incomparables, que en ese cuerpecito ya no cabía un alma tan grande. De tu mano siempre he de seguir. Gracias a todos por tanto abrazo y cobijo. Daniela Romo” , agregó la artista.

La actriz compartió esta fotografía donde aparece de niña a su lado (Foto: Instagram @danielaromoweb)

La actriz Angelique Boyer externó sus condolencias a Daniela: “Descanse en paz tu mami, que su recuerdo y amor sean paz en tu alma. No hay palabras, sólo el tiempo. Abrazo fuerte a tu corazón. Lo siento mucho, te quiero”, escribió en Twitter. Ana Brenda Contreras compartió: “Te amo, Dani, te abrazo muy fuerte”. “Abrazo a la distancia con el corazón cerquita”, le escribió la cantante Lisette. Arlette Pacheco, Alberto Ciurana, Tatiana, Marjorie de Sousa, Ximena Navarrete, Mauricio islas, Lisardo, Horacio Pancheri, entre otros integrantes del gremio le escribieron palabras de aliento y le expresaron su cariño.

La reacción de los seguidores de la protagonista de telenovelas como Sortilegio y Alborada tampoco no tardó en hacerse presente y comenzaron a llegar sus muestras de apoyo y el pésame para la artista.

Con esta imagen y un emotivo mensaje, la estrella se despidió de su progenitora (Foto: Instagram @danielaromoweb)

Daniela Romo era muy cercana a su mamá, a quien cariñosamente llamaba “cabecita de algodón”. Incluso fue en el marco de la celebración del Día del padre cuando compartió una imagen donde aparece dándole un abrazo. “¡La mejor! Feliz día Mamá, Día del padre” , y es que según lo relatado en algún momento, su padre nunca formó parte de su vida, por lo que Doña Tere se convirtió en su único sostén y compañía.

La relación entre madre e hija era tan estrecha que cuando Daniela fue diagnosticada con cáncer de mama, su mayor preocupación era que su madre cayera en depresión.

El pasado Dia del padre, Daniela felicitó a Doña Tere (Foto: Instagram @danielaromoweb)

“Tenía miedo de que mi ‘cabecita de algodón’ se me cayera con mi enfermedad, pero no, Dios es tan grande que nos ayudó para sobrellevarlo de la mejor manera”, contó Daniela en 2015 para un programa de espectáculos.

La primera actriz, de 61 años, se encuentra actualmente grabando la telenovela Vencer el desamor de la productora Rosy Ocampo, la cual está próxima a estrenarse este 12 de octubre y que contará con las actuaciones de Claudia Álvarez, Julia Urbini, Valentina Buzurro, David Zepeda, Juan Diego Covarrubias y Emmanuel Palomares.

