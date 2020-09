“Echo de menos a mis compis”: Danna Paola reveló por qué no continuará en “Élite”

Danna Paola estará alejada de la actuación por un periodo indeterminado (Foto: Instagram @dannapaola)

Tras darse a conocer hace unos meses que Danna Paola no estaba contemplada para aparecer en la cuarta temporada de la serie Élite, de Netflix, de inmediato sus seguidores mostraron su inconformidad en las redes sociales, pues para ellos el serial español no será igual sin la aparición de “Lucrecia Montesinos”, el personaje que la actriz y cantante mexicana encarnó durante tres temporadas.

Fue en mayo de este año cuando la plataforma de contenidos anunció que además de la mexicana, la cuarta entrega de la serie prescindiría de la actuación de Estér Expósito, Álvaro Rico y Jorge López, lo que desató habladurías y, en los más de los casos, la tristeza de los fans de la serie, quienes se volcaron en las redes sociales de la productora para reclamar el regreso de sus personajes favoritos.

Múltiples rumores surgieron tras el anuncio, y en torno a la intérprete de Mala fama se llegó a especular que había sido despedida de la producción debido supuestamente a sus actitudes de diva; mientras que otros aseguraban que su personaje ya había dado lo que tenía que dar, por ello no fue convocada a una nueva entrega.

Ni Danna ni Ester Expósito aparecerán en la cuarta entrega de "Élite" (Foto: Instagram @dannapaola)

Después de cuatro meses en los que Danna se ha mantenido muy activa en sus redes sociales y además se ha mantenido muy productiva en la generación de nuevos sencillos musicales, ahora la joven de 25 años es quien aclara el motivo real que la orilló a decidir dejar la exitosa serie. Dicha razón no tiene nada que ver con el desgaste de su personaje ni con su presunta actitud soberbia.

“Mi corazón se pone chiquito. Echo mucho de menos a mis ‘compis’. Tuve la decisión de no estar en la cuarta temporada para dedicarme cien por ciento a la música este año. Entonces para mí era una cosa o la otra, porque soy muy perfeccionista y entregada en ese sentido”, expresó la estrella en una charla que sostuvo con sus seguidores a través de su cuenta de TikTok.

Posteriormente a los comentarios halagadores de sus fanáticos, quienes le pidieron que volviera a los foros de grabación o a los sets de filmación con un nuevo papel, Danna Paola reveló que su regreso a la actuación no ocurrirá pronto, pues por el momento y en adelante, quizá por los próximos años, estará completamente comprometida con su carrera en la música, la cual ha sido muy fructífera últimamente.

En este momento no voy a actuar, me voy a dedicar a la música. La música requiere un 24/7; en un rodaje tienes un plan de horarios y de tantos meses. La música es diaria, todos los días estoy produciendo, componiendo y planeando

Jorge López, quien personificaba al medio hermano de "Lucrecia", tampoco aparecerá más en "Élite" (Foto: Netflix)

Tras el lanzamiento en meses pasados de los temas No bailes sola, a dúo con el colombiano Sebastián Yatra, Sola, Te quiero y ya, Contigo, Santería, al lado de Lola Índigo y Denise Rosenthal, su sencillo más reciente es un tema en conjunto con el cantante libanés Mika, se trata de Me, myself, canción que en sólo cuatro días ya cuenta con más de 2 millones de visitas en Youtube.

Un posible regreso a la pantalla

En días pasado surgió la información de que, tras ser vetada por Televisa y luego de la censura que sufrió por parte de la televisora su actuación en los Premios Juventud, celebrados el 13 de agosto en Miami, Danna Paola habría recibido la invitación para aparecer en la nueva temporada del reality show ¿Quién es la máscara?

Danna Paola y Sebastián Yatra avivaron el rumor de un romance con su presentación a dueto (Foto: Twitter @PremiosJuventud)

“Me llegó la información de que La Máscara tendrán invitados especiales, no propiamente las celebridades que están debajo de las botargas, sino invitados especiales y el run run entre la producción es que Miguel Ángel Fox estaría interesado en tener una participación especial de Danna Paola” , fue la declaración de la periodista Flor Rubio en su canal de YouTube.

La también presentadora de la sección de espectáculos en el morning show de TV Azteca, Venga la alegría, aseguró que “esto echaría por tierra aquella noche fatídica en donde Televisa de forma desacertada vetó la participación de Danna Paola en los Premios Juventud, olvidándose de que ella es una artista global y puede sobrevivir sin una televisora y que lo está haciendo sola y con otras empresas que sí la apoyan como Netflix y TV Azteca” , en alusión al proyecto de la televisora del Ajusco en el que Danna fungió como juez a inicios de 2020: La Academia.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Versiones llevan a Danna Paola de regreso a Televisa en un reality show

Las sorpresas de Danna Paola: de su impactante cambio de look a la canción con Mika

“¿Barbie, eres tú?”: el cambio de look con el que Danna Paola impactó