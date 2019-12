“Ha sido la tormenta perfecta, pero aún no tenemos claro cuáles serán las consecuencias. Si va a cambiar drásticamente la televisión privada como la conocemos hoy, o si en realidad van a dejar pasar el tiempo hasta que el escándalo se olvide, y al final no va a suceder nada. Me gustaría saber si dentro de seis meses vamos a seguir hablando sobre el tema”, dice a Infobae el crítico de televisión Alberto Rey.