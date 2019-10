Según los nuevos documentos legales, obtenidos por TMZ, la estrella de The Avengers y Pacheco intercambiaron fotos de ellos al desnudo mientras estaban casados, y ahora ese material íntimo fue utilizado por Pacheco en la batalla por la custodia de su niña. Al parecer y de acuerdo a la palabras de Renner, su ex exhibió las fotos de sus genitales a sus abogados y al evaluador de custodia del caso “por ningún otro motivo que no sea causarme vergüenza extrema”.