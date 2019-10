View this post on Instagram

Agradecida por ser tu hija. Por haber debutado a tu lado. Triste porque ya no grabamos juntos... pero confiada en que guiarás mi garganta de aquí a que nos reencontremos. Te amo siempre. Gracias papi. . . . #siempreendomingo #josejose #marysolsosa #vivajoséjosé