Ella interpretó esas canciones en vivo frente a un público, y Zellweger ahora recuerda las escenas con la emoción de alguien que se aventó de un avión con paracaídas y no murió. “Yo estaba eufórica. Estaba sumamente emocionada. ¡Es la adrenalina de hacer cosas que jamás has hecho antes!”, dijo. “No me permití pensarlo demasiado, el miedo estaba en un rincón de mi mente, acechando, y yo seguía empujándolo cada vez más lejos. Por suerte, todo fue un torbellino tal que no tuve tiempo de hacer una pausa y pensar: ‘Es mejor que mañana no lo haga’”.