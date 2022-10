Denunciaron que los hoteles de la Organización Trump cobraron tarifas excesivas al Servicio Secreto

Donald Trump cobró tarifas de hospedaje excesivas al Servicio Secreto en sus hoteles (Brendan Smialowski / AFP)

La Organización Trump, propiedad del ex presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), cobró tarifas excesivas al personal del Servicio Secreto para hospedarse en sus hoteles cuando viajaba con el mandatario republicano, según reveló este lunes un comité de la Cámara de Representantes.

Los registros obtenidos por el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja muestran que el Servicio Secreto, encargado de proteger al presidente de Estados Unidos, gastó entre 2017 y 2021 más de 1,4 millones de dólares en propiedades de Trump a pesar de que su equipo había afirmado que los agentes se hospedaban de forma gratuita.

Según dichos registros, la agencia federal llegó a pagar tarifas diarias de hasta 1.185 dólares por habitación en hoteles de la Organización Trump, una cantidad muy por encima del mercado.

La congresista demócrata Carolyn Maloney, presidenta del comité, envió una carta a la actual directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, para pedir que entregue antes del 31 de octubre un informe de contabilidad del organismo ya que los datos a los que tuvo acceso están incompletos.

El comité ha pedido al Servicio Secreto una lista completa de todos los gastos de la agencia en las propiedades de Trump, tanto centros turísticos, como clubes, hoteles y restaurantes.

La comisión de legisladores que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021 votó el jueves a favor de citar al ex presidente Donald Trump a declarar sobre su supuesta participación en el ataque

En la misiva, Maloney expuso que “las tarifas exorbitantes” que se cobraron al Servicio Secreto y las frecuentes estadías de sus agentes en propiedades de Trump generan “serias preocupaciones” que apuntan a un posible conflicto de interés.

La legisladora señaló que esos pagos fueron un ingreso “financiado por los contribuyentes para los negocios en dificultades del ex presidente Trump”.

Entre el 20 de enero de 2017 y el 15 de septiembre de 2021, los agentes del Servicio Secreto se alojaron en propiedades del entonces presidente en al menos 40 ocasiones.

De acuerdo con el comité de la Cámara Baja, Eric Trump, hijo del republicano y vicepresidente de la Organización Trump, aseguró en su momento que los empleados públicos que viajaban con el mandatario “se hospedaban de forma gratuita” en los hoteles de la empresa.

“Dadas las preocupaciones en torno a los conflictos de interés del ex presidente y los esfuerzos por sacar provecho de la Presidencia, el comité tiene un gran interés en obtener una contabilidad completa “, afirmó Maloney.

El FBI incautó más de 11.000 documentos de la residencia de Mar-a-Lago de Donald Trump en Florida (REUTERS/Marco Bello)

Las irregularidades cometidas por Trump durante su mandato están siendo investigadas por varias instituciones, tanto por la vía judicial en varios tribunales, como por la legislativa, en el Congreso, que estudia los intentos del ex presidente para revertir los resultados de las elecciones que perdió en 2020.

Un ex empleado de Trump reveló a agentes federales que el ex presidente pidió que se trasladaran cajas de archivos dentro de su residencia de Florida, después de recibir una orden del Gobierno exigiendo su devolución, según un informe del diario The Washington Post.

La información del testigo clave, junto a las imágenes de vigilancia que también obtuvo el Departamento de Justicia, representan algunas de las pruebas más sólidas conocidas hasta la fecha sobre una posible obstrucción a la justicia del expresidente republicano.

El New York Times informó el miércoles que Walt Nauta, el ayudante de Trump, fue captado en imágenes de las cámaras de seguridad de la finca de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, moviendo cajas fuera de un área de almacenamiento en el centro de la investigación.

(Con información de EFE y Reuters)

