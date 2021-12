El crecimiento poblacional anual de los Estados Unidos fue el más lento desde la fundación del país

Parecería ser que en las próximas décadas, Estados Unidos no tendrá una etnia mayoritaria (Shutterstock)

La población de los Estados Unidos solo creció un 0,1% entre julio de 2020 y el mismo mes de 2021. Esta cifra representa el crecimiento más lento en la historia del país, fundado en el siglo XVIII.

El buró del censo atribuye la desaceleración a la pandemia del COVID-19, pero la realidad es que el país ha ido disminuyendo en su velocidad de crecimiento durante al menos la última década. Por matemática pura, el fenómeno se debe a que hay un aumento en los índices de mortalidad, debido a que la población está más envejecida que décadas atrás, y una disminución en los índices de natalidad, derivados de cambios culturales.

Pero en la pandemia ha habido un fenómeno más que pudo haber influido en los números: una baja en la inmigración. Históricamente la migración interna desde la isla de Puerto Rico hacia los Estados Unidos continentales, más la inmigración desde el resto de los países del mundo, solía mover la aguja de la natalidad en el país. Con los cierres de fronteras y la economía paralizada, la inmigración se disminuyó considerablemente este último año.

De acuerdo a los datos aportados por un estudio hecho por el departamento del censo, 2021 es el primer año desde 1937 en el que la población creció en menos de un millón de personas. Es también el año con el número más bajo de nuevas personas agregadas a la población desde 1900.

Curiosamente, los únicos años verdaderamente comparables con el crecimiento poblacional visto en 2021 son el año 1918 y el año 1919, fechas en las que se combinó la pandemia de la gripe española y la primera guerra mundial.

Una persona recibe la vacuna contra la covid-19 (Foto: EFE)

Idaho ha sido el estado que más creció en 2021, con un incremento del 2,9% en su población. El distrito de Columbia, donde se encuentra la capital del país, y el estado de Nueva York, fueron las regiones que vieron un mayor decrecimiento, perdiendo un 2,9% y 1,6% de sus poblaciones respectivamente.

Si bien no ha sido un año particularmente con muchos nacimientos, los niños nacidos en 2020 y 2021 ya tienen su propio nombre: los pandemials.

Si bien algunos en el mundo del marketing utilizan ya el término no solo para quienes nacieron en estos años sino para identificar el segmento de la población que es menor que los millenials y la generación Z, pero que es lo suficientemente madura para entender lo que está ocurriendo en el mundo.

Pero más allá del marketing, el consenso es que los pandemials son aquellos bebés que han nacido en estos años atípicos, que muchas veces no conocieron a sus familias extendidas por meses y que tuvieron una llegada al mundo particular. Por ejemplo, la mayor parte de estos bebés nació en momentos en que las restricciones eran tales que no se permitían visitas en los hospitales al momento de su nacimiento más allá de sus padres.

