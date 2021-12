EEUU: confirmaron el primer caso de Ómicron en Florida

Florida, a la cabeza en EEUU en cuanto a hospitalizaciones por la pandemia, acumula al menos 3.291.225 casos confirmados desde que comenzó el brote en marzo de 2020 y 45.909 muertes, según los CDC (EFE/Cristóbal Herrera/Archivo)

De manera oficial, las autoridades del estado de Florida confirmaron un caso de la variante Ómicron del virus del COVID 19 en el hospital de veteranos de Tampa, en el centro de la península.

Las autoridades del hospital de veteranos James A. Haley de Tampa confirmaron que un paciente que ha llegado recientemente de un viaje al exterior resultó positivo cuando se le hizo la prueba de la variante Ómicron. Tal como ha sido reportado en la mayor parte de los casos de Ómicron hasta el momento, el paciente presenta solo síntomas leves.

El hospital no ha dado datos acerca de la edad de la persona, ni del país que visitó recientemente. Tampoco se sabe si esta persona estaba previamente vacunada contra el COVID-19.

“Nuestros doctores lograron rápidamente detectar, testear y confirmar que se trataba de un caso de esta variante. Con estos nuevos datos nos acercamos más a entender los pormenores de esta nueva variante”, decía a través de un comunicado Kimberly Antos, directora de comunicaciones del hospital.

Las autoridades sanitarias estatales también declararon que tienen fuertes sospechas de la existencia de un segundo caso de la variante Ómicron en el área del condado de Port Saint Lucie, sobre la costa este de la península.

El hospital no ha dado datos acerca de la edad de la persona, ni del país que visitó recientemente. Tampoco se sabe si esta persona estaba previamente vacunada contra el COVID-19

“Nuestros equipos realizaron una investigación acerca de quienes pudieron haber estado en contacto con este paciente, para poder realizar las pruebas necesarias y aislar a quienes sea pertinente”, informó Jennifer Harris, del departamento de salud estatal en el área de Port Saint Lucie.

En el caso de Port Saint Lucie tampoco se ha confirmado si el paciente estaba previamente vacunado contra el virus. Si bien los CDC (Centros para el Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés) siempre han dicho que la vacuna no protege necesariamente al punto de evitar los contagios, sino que da protección para evitar que se desarrolle una enfermedad grave.

Pero desde la aparición de la nueva variante, Ómicron, detectada el pasado 11 de noviembre en Sudáfrica, ha surgido la duda acerca de cuán efectivas sean las vacunas existentes contra este nuevo tipo de infección.

“Con otras variantes, como la Delta, las vacunas se mantuvieron efectivas para prevenir enfermedades severas, hospitalizaciones y muertes. La reciente aparición de la variante Ómicron refuerza la importancia de la vacunación y los refuerzos”, indican los CDC en su página web.

Por el momento, las noticias parecen ser alentadoras. De manera preliminar, las autoridades médicas comienzan a coincidir que la variante Ómicron puede ser aún más contagiosa, pero que al parecer genera síntomas más leves que la variante Delta.

El laboratorio Pfizer confirmó hoy la eficacia de su vacuna contra esta nueva variante, trayendo una bocanada de esperanza.

Con respecto a los casos detectados en Florida, los CDC todavía no los ha contabilizado oficialmente. Según datos oficiales, son 18 los estados en los que la variante se identificó en el país, siendo el primer caso uno reportado en California el pasado primero de diciembre.

Pero incluso antes de que divulgara la información acerca de los pacientes en Tampa y Port Saint Lucie, el gobernador Ron DeSantis aseguraba que estadísticamente lo más probable era que el virus haya llegado ya a la Florida.

“Una vez que se puede identificar la variante en un lugar, lo más probable es que esté en otros lugares. No haberlo identificado aún no significa que no está presente”, decía DeSantis en rueda de prensa a comienzos de semana.

DeSantis confirmó que la estrategia del estado ante Ómicron será la misma que con Delta: no a los cierres, no al pedido de uso obligatorio de máscaras.

