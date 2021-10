El comité que investiga el asalto al Capitolio de EEUU aprobó declarar en desacato a Steve Bannon, ex asesor de Trump

El ex asesor de Trump, Steve Bannon

El comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio ha aprobado este martes por unanimidad declarar en desacato al Congreso al que fue jefe de Estrategia del ex presidente Donald Trump Steve Bannon.

Ahora el informe aprobado por los nueve miembros del comité, siete demócratas y dos republicanos, se remitirá a la Cámara de Representantes, que tendrá que respaldarlo para enviar a la Fiscalía General y al Departamento de Justicia la propuesta de acusar al aliado de Trump de desacato, informa la cadena estadounidense CNN.

El informe de desacato señala los esfuerzos del comité para conseguir que Bannon cumpliese con una citación para declarar como testigo del ataque al Capitolio, mientras este no se presentó a una cita programada para el pasado jueves. Además, apunta que el exasesor habría hablado con Trump directamente sobre los planes para el 6 de enero.

“El señor Bannon parece haber desempeñado un papel multifacético en los acontecimientos del 6 de enero, y el pueblo estadounidense tiene derecho a escuchar su testimonio de primera mano sobre sus acciones”, indica el informe de la comisión.

El presidente de la comisión, Bennie Thompson, ha indicado que se espera que la Cámara de Representantes vote el informe el próximo jueves.

La acción intensifica un enfrentamiento legal en ciernes que marcará la primera prueba del poder del comité para contrarrestar los intentos de Trump de frustrar su investigación sobre las circunstancias del ataque al Capitolio por parte de sus partidarios, que hirió a decenas de agentes de la ley e interrumpió la certificación del Congreso de los resultados del Colegio Electoral de 2020.

En concreto, Bannon se ha negado a testificar o a proporcionar documentos al comité por indicación de Trump. El abogado de Bannon, Robert Costello, ha escrito al comité que su cliente no testificaría ni aportaría otras pruebas hasta que el panel llegue a un acuerdo con Trump o un tribunal sopese el privilegio ejecutivo, recoge la agencia Bloomberg.

Steve Bannon (i), cercano al ex presidente Donald Trump.

El comité ha rechazado el privilegio ejecutivo, mientras el presidente de la misma ha indicado que el ex asesor “cumplirá con la investigación o se enfrentará a la consecuencia”.

Otras tres personas citadas de forma similar pero a las que Trump ordenó no cooperar, entre ellas el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, no han dicho públicamente si seguirán sus instrucciones.

Bannon, que ayudó a dirigir la campaña de Trump en 2016 y fue su principal estratega político hasta que dejó la Casa Blanca en 2017, podría ser potencialmente multado con hasta 100.000 dólares y encarcelado hasta un año si es declarado culpable de desacato al Congreso.

Mientras que muchas citaciones anteriores por desacato del Congreso no han llegado a ninguna parte porque las administraciones presidenciales no han querido procesar a los funcionarios actuales o anteriores, un informe publicado este martes por el Servicio de Investigación del Congreso sugiere que este caso podría ser diferente.

“Bannon parece estar haciendo valer una defensa de privilegio ejecutivo a la citación que la Administración de (el presidente, Joe) Biden supuestamente no apoya”, dice el informe del Servicio de Investigación. “Bannon podría enfrentarse a una amenaza más creíble de enjuiciamiento penal de lo que fue el caso en otras referencias recientes de desacato al Congreso”, agrega.

Además, la aprobación del comité se produce un día después de que Trump presentara una demanda en el Tribunal de Distrito de Washington para bloquear el acceso de los Archivos Nacionales a los registros aún secretos de su presidencia, alegando que esa solicitud era demasiado amplia.

(Con información de Europa Press)

