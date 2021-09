Los últimos datos posicionan a Newsom con amplias posibilidades de sobrevivir el referendo revocatorio en California

Gavin Newsom (Foto: Reuters)

El próximo martes los californianos irán a las urnas para responder dos preguntas que definirán el futuro político del estado. La primera es si quieren que el actual gobernador, el demócrata Gavin Newsom, abandone su cargo como principal político del estado. Si más del 50% de los que se acerquen a votar dicen que sí, entonces cobra importancia la segunda pregunta: ¿quién quiere que reemplace a Newsom? La lista es larga, hay 9 candidatos demócratas, 24 republicanos, 2 del partido verde, 1 libertario y 10 sin afiliación partidaria. En caso de que los votantes decidan que Newsom sea removido de su puesto, la persona que obtenga la mayor cantidad de votos en la segunda pregunta lo reemplazará.

Pero según indica la última encuesta, no habría necesidad de llegar a contar los votos de la segunda pregunta porque Newsom tiene buenas probabilidades de sobrevivir. El estudio fue realizado por el Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California. El 60% de los posibles votantes consultados aseguró que se opone a que se remueva a Newsom de su cargo. Por el contrario, el 38,5% dijo querer que se destituya a Newsom y que el resto de su mandato sea cubierto por un nuevo gobernador. Solo 1,4% de los encuestados dijo no haber tomado una decisión aún, por lo que no se espera que haya grandes sorpresas.

Hace solo un mes y medio atrás, las principales encuestas le daban a Newsom solo tres puntos a favor de conservar su puesto. Pero mucho ha pasado en este tiempo. El principal problema que llevó al referendo revocatorio fue el modo en el que Newsom respondió a la pandemia, con prolongados cierres comerciales y manteniendo las escuelas cerradas.

Pero en el último tiempo California se equiparó al resto del país, con la reapertura de escuelas y la reactivación de la economía, y algunos ánimos se calmaros, pese a la controversia por la obligatoriedad de vacunas para empleados estatales.

La vicepresidenta Kamala Harris abraza a Gavin Newsom el miércoles (Foto: Reuters)

Pero además, Newsom contó con el apoyo de todo el partido demócrata que no está dispuesto a perder el control del estado más grande y poblado del país. La vicepresidente, Kamala Harris, que antes de arribar a la Casa Blanca era senadora federal por California, estuvo esta semana haciendo campaña junto a Newsom en el norte del estado. El presidente Joe Biden viajará el lunes para hacer el cierre de campaña junto al gobernador y Barack Obama grabó una serie de comerciales televisivos y radiales que circulan en el estado.

Por su parte, el ex presidente Donald Trump ha cobrado notoriedad en el tema de California ya que declaró que descree de la transparencia del proceso electoral en el estado y que no duda de que pueda haber fraude, aunque, al igual que en sus apelaciones tras las elecciones presidenciales que perdió, no presentó pruebas.

En caso de que las encuestas se equivoquen y más del 50% de los votantes pida la revocación de Newsom, el candidato mejor posicionado para la gobernación es el conductor radial libertario Larry Elder.

Pero como en toda elección en los Estados Unidos la clave estará en cuánta gente vaya a votar. El voto es opcional en California, por lo tanto mucha gente puede apoyar a Newsom, pero si no se acercan a las urnas de nada sirve.

Seguir leyendo: