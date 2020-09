Florida podría no tener los resultados de la elección presidencial el 3 de noviembre

Foto: AFP

Que Florida será un estado clave en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos no es una novedad para nadie. Las encuestas prácticamente arrojan un empate virtual entre Donald Trump y Joe Biden a cinco semanas de los comicios, y quién se alzará con los 29 votos electorales claves que el territorio otorga es una incógnita.

No obstante, quizás un foco de atención igual de importante es la posibilidad cada vez más real de que Florida no pueda anunciar sus resultados finales el mismo 3 de noviembre de los comicios, lo que podría implicar un retraso de los resultados a nivel nacional.

Hay un antecedente muy ilustrativo. En la famosa elección del año 2000, la diferencia de votos en el estado entre George Bush y Al Gore fue de tan sólo 327 votos. El recuento fue tan caótico que un mes y cuatro días después de la elección, fue un fallo de la corte suprema el que dio por válido el conteo del estado y proclamó a Bush como presidente electo del país.

Desde entonces, los métodos de recuento en el estado se han modernizado, al punto de que en las últimas elecciones Florida fue un modelo en el país por transparencia y efectividad. Pero en 2020 la situación podría complicarse debido a la enorme cantidad de personas que optarán por votar por correo como medida de precaución ante la pandemia de Covid-19.

“Hasta ahora hemos recibido un número record de pedidos de boletas para voto ausente por correo. Son más de 530.000 las boletas pedidas en el condado y hay tiempo hasta el 23 de octubre para que más gente siga optando por votar por correo”, explicó a Infobae Suzy Trutie, supervisora adjunta de elecciones para el condado Miami-Dade.

Un trabajador deposita boletas electorales enviadas por correo. REUTERS/Mike Blake

Se calcula que en todo el estado 5,1 millones de personas optarán por votar de este modo. Por ley, tienen hasta las 7 de la tarde del 3 de noviembre para entregar las boletas. Es decir, si se envían por correo, para ser consideradas deben llegar al departamento de elecciones antes de la hora límite. Como el correo suele demorarse un par de días, las autoridades recomiendan llevar la boleta en persona hasta un centro de votación no se envió de esa manera y la fecha límite se acerca.

“La idea es poder contar todos los votos el mismo 3 de noviembre. Pero si ese día recibimos 10.000 boletas, por poner un ejemplo, no vamos a terminar de contarlas”, agregó Trutie.

Más allá de la demora de contar miles de boletas que lleguen a última hora, existe otro factor que podría demorar los resultados. La ley electoral de Florida indica que si la diferencia es de 0,5 por ciento entre ambos candidatos, debe iniciarse inmediatamente un protocolo de recuento de votos.

Si esto sucediera, los oficiales de elecciones tienen hasta el mediodía del noveno día después de la elección (en este caso el 12 de noviembre) para entregar los nuevos resultados. Habiendo aprendido de errores pasados, Florida hoy tiene uno de los calendarios más estrictos del país.

Foto del martes del debate entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el candidato demócrata Joe Biden en el primer debate de cara a las elecciones de noviembre. Sep 29, 2020. Morry Gash/via REUTERS

Con la combinación de la elevada cantidad de boletas por correo y un resultado que se espera sea muy ajustado, son muchas las autoridades estatales las que han empezado a pedirle paciencia al público. De todas formas, han dicho también que es muy difícil predecir que este pueda ser el escenario.

“La verdad es que hasta ese día no sabemos cómo van a ser las cosas. En la primaria de agosto tuvimos muchos pedidos de boletas ausentes, más de 400.000 boletas. La realidad es que de ellos, sólo 266.713 votaron por correo. Otros no votaron, o prefirieron hacerlo en persona. Hasta el 3 de noviembre a las 7 de la tarde no podremos saber cómo van a ser las cosas”, dijo Trutie.

Para quienes vayan a votar por correo, la recomendación es que ingresen a la página del departamento de elecciones y utilicen la opción de controlar para ver dónde está su boleta. De ese modo estarán seguros de que llegó a tiempo.

Más sobre este tema:

Quién ganó el primer debate según los principales medios de Estados Unidos

Tras el caótico debate presidencial en EEUU, la comisión que los regula anunció cambios en su formato