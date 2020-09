EEUU sancionará a decenas de personas y entidades vinculadas con el programa de armas nucleares de Irán

Una exhibición con misiles y un retrato del líder supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei, en la plaza Baharestan en Teherán, Irán, el 27 de septiembre de 2017. Nazanin Tabatabaee Yazdi/TIMA vía REUTERS

Estados Unidos sancionará el lunes a más de dos decenas de personas y entidades involucradas con los programas de armas nucleares, convencionales y de misiles de Irán, dijo un alto funcionario estadounidense. Esto forma parte de unas sanciones de la ONU sobre Teherán que según Washington se reanudaron, pese a la oposición de aliados y adversarios, reveló la agencia Reuters.

Hablando bajo condición de anonimato, el funcionario dijo que Irán podría tener suficiente material fisible para un arma nuclear hacia fin de año, y que Teherán retomó la cooperación de misiles de largo alcance con Corea del Norte, que tiene armas nucleares.

Las nuevas sanciones coinciden con el esfuerzo del presidente estadounidense Donald Trump para limitar la influencia regional iraní y llegan una semana después de acuerdos negociados por Washington para que Emiratos Árabes Unidos y Bahréin normalicen lazos con Israel. Estos pactos podrían llevar a una coalición más amplia contra Irán, al tiempo que resultan atractivos para los votantes estadounidenses pro-Israel antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Las nuevas sanciones también ponen a los aliados europeos, China y Rusia bajo aviso de que si bien su inclinación podría ser ignorar la medida estadounidense para mantener las sanciones de Naciones Unidas sobre Irán, las compañías basadas en sus naciones sentirán el efecto de violarlas.

Una parte grande de la nueva iniciativa estadounidense es una orden ejecutiva que apunta a quienes compran o venden armas convencionales de Irán, que fue previamente reportada por Reuters y también será revelada por la administración Trump el lunes, dijo el responsable.

En la imagen, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. EFE/EPA/FLORIAN WIESER/Archivo

Hoy, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, criticó a las potencias europeas por su “ridículo apego” al acuerdo nuclear de 2015 después de que éstas anunciaran que no apoyarán a Estados Unidos en su intención de reimponer las sanciones a Irán. “Los europeos que no se han sumado a nosotros en esto sabe que tenemos razón. Nos dicen en privado que no quieren que vuelva a haber compras de armas”, ha apuntado Pompeo en declaraciones a Fox News. “Están muy preocupados por la compra de armas”, ha subrayado.

Además, ha reprochado a Europa que no proponga una alternativa a las sanciones para impedirlo. “No han movido un dedo. No han hecho lo que había que hacer” ni planteado una alternativa. “Espero que se sumen a nosotros. Espero que estén en el lugar correcto. Siguen comprometidos con este ridículo acuerdo nuclear que se firmó hace cinco años”, ha argumentado. Ahora Irán podrá comprar carros de combate, sistemas de defensa antiaérea. “En unas semanas podrían haberlo hecho”, ha afirmado, en referencia a su denuncia del acuerdo.

Vista general de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada durante el 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 27 de septiembre del 2018. EFE/Jason Szenes

Alemania, Francia y Reino Unido han publicado este domingo una declaración en la que destacan que la postura de Washington carece de “efecto legal”, habida cuenta de que Washington se retiró en 2018 del acuerdo nuclear, una posición que comparte el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

Hasta 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad han explicitado que no consideran que la acción de Estados Unidos tenga validez. “Es ilegítimo que Estados Unidos pida al Consejo de Seguridad invocar la cláusula de restitución” de las sanciones porque ya no es parte del acuerdo, ha explicado el embajador chino ante la ONU, Zhang Jun, en una misiva remitida el sábado al Consejo de Seguridad a la que ha tenido acceso Bloomberg.

El propio secretario general de la ONU, António Guterres, ha resaltado que no hay consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU. “La mayoría de los miembros de Consejo de Seguridad han explicado al presidente del Consejo que la carta (de Pompeo) no es una notificación de acuerdo al punto 11 de la Resolución 2231”, ha subrayado.

Con información de Reuters, EFE y Europa Press

