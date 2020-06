Donald Trump dijo que está abierto a considerar una reunión con Nicolás Maduro

Donald Trump y Nicolás Maduro

El presidente Donald Trump declaró que podría considerar reunirse con el dictador venezolano Nicolás Maduro y no confiaría plenamente en Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos.

El mandatario hizo estas declaraciones, que supondrían un giro de 180 grados en su política de los últimos meses hacia Venezuela, al medio digital Axios, que publicó unos extractos de su entrevista el domingo por la noche. “Podría pensarlo (...) A Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones”, dijo Trump, según el portal.

“Siempre digo que se pierde muy poco con las reuniones. Pero hasta ahora, las he rechazado”, agregó, refiriéndose a un encuentro con Maduro, acusado por el Departamento de Justicia de narcoterrorismo y con una recompensa de USD 15 millones por informaciones que faciliten su captura.

El presidente estadounidense ya había manifestado una vez la posibilidad de la reunión, pero fue en declaraciones realizadas en 2018, antes de que el gobierno estadounidense vuelque todo su apoyo a Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado. Maduro viajó a la ONU en septiembre de ese año, pero no llegó a concretarse la cita.

No obstante, en la entrevista Trump también mostró sus reservas hacia el titular de la Asamblea Nacional e indicó que no tiene mucha confianza en él, según reporta Axios.

“(Guaidó) fue elegido. Creo que yo no estaba necesariamente a favor, pero dije, a alguna gente le gustaba, a otra no. A mí me parecía bien. De una u otra manera, no creo que fuera muy significativo”, dijo Trump.

Sobre las recomendaciones de sus asesores para apoyar a Guaidó, el presidente dijo que no está particularmente arrepentido de haber seguido esa dirección, pero restó importancia al asunto y remarcó su oposición al régimen chavista. “Podría haber vivido con o sin ello, pero estaba muy en contra de lo que está pasando en Venezuela”, respondió.

Estados Unidos lidera desde enero de 2019 una campaña internacional para sacar del poder a Maduro, cuya reelección en mayo de 2018 considera fraudulenta y a quien atribuye corrupción generalizada y graves abusos a los derechos humanos, así como la debacle económica de la otrora potencia petrolera. Pero a pesar de una batería de medidas punitivas y de una millonaria recompensa por información que lleve a su captura, Maduro sigue en el poder con apoyo en particular de Rusia y China.

Si bien Guaidó es reconocido por más de 50 países, las declaraciones de Trump también coinciden con la publicación del libro del ex asesor de seguridad nacional John Bolton, quien en sus memorias afirmó que Trump tenía dudas sobre el líder opositor. Según dijo, lo consideraba “un niño” frente a Maduro, cuya imagen era “fuerte”.

