La presentación no ahorró críticas para Giuliani, otra de las figuras centrales de la trama, con negocios en Ucrania y un rol que levantó suspicacias incluso en miembros de la diplomacia estadounidense. “No queríamos trabajar con el señor Giuliani. En pocas palabras, jugamos con las cartas que teníamos. Todos entendimos que si nos negábamos a trabajar con el señor Giuliani, perderíamos una oportunidad importante de consolidar las relaciones entre los Estados Unidos y Ucrania. Así que seguimos las órdenes del Presidente. En segundo lugar, aunque no estuvimos de acuerdo con la necesidad de involucrar al señor Giuliani, no creímos que su papel fuera inadecuado en ese momento. Como ya he testificado anteriormente, si hubiera sabido de todos los tratos del señor Giuliani o de sus asociaciones con personas que ahora se encuentran bajo acusación penal, no habría aceptado su participación”.