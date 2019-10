Este mismo lunes, Bolton alertó durante una charla en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, su primera intervención pública tras su expulsión de la Casa Blanca, de que Corea del Norte no ha tomado “la decisión estratégica de abandonar las armas nucleares”. El ex asesor de seguridad aseguró que bajo las circunstancias actuales, Pyongyang no abandonará las armas “voluntariamente” y que la prioridad del líder norcoreano es que se alivien las sanciones económicas internacionales impuestas a su país precisamente por sus pruebas atómicas y de misiles balísticos.