"Sus amigas de la hermandad sabían que estaba embarazada y que se lo había dicho a Brandon. Él estaba muy molesto, porque arruinaría su vida y su futuro. Le enfadó mucho que ella no quisiera abortar. Ella le dijo, 'No, yo no creo en eso'", explicó una ex estudiante de la Universidad que prefirió no revelar su nombre "por miedo a represalias".