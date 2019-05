"Esto me rompe el corazón. Envié paquetes de PR (relaciones públicas) a mis amigos y ni siquiera recibí comentarios. Sé que la gente está ocupada y no puedo ser la prioridad número uno, pero pensé que me apoyarían", completó. "Nadie ni siquiera compartió mis publicaciones, lo único que les pedí era eso. Sé que sueno mal, pero yo apoyé cuando me lo pedían, y no pude obtener nada de lo mismo a cambio", se quejó Arii.