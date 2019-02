"Espero que te encuentres bien cuando recibas este mensaje. Mi nombre es Melissa. Espero que no te moleste que te contacte. Quería agradecerte por haber donado. Mi papá se hizo una vasectomía después de su primer matrimonio, así que sin tu contribución mi mamá no hubiera podido tener su propia familia. Encontré otras dos hermanas en 23andMe que también fueron concebidas gracias a ti. Dado que estás aquí, espero que estés abierto a la idea de que te contactemos".