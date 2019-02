-Si ponemos atención en el mapa y observamos dónde están invirtiendo China y Rusia, ya hemos hablado de Nicaragua, Cuba y Venezuela. En Nicaragua, no pasamos mucho tiempo hablando de eso, pero Rusia tiene un centro de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado que realmente, opino, tiene motivos cuestionables. Y están invitando a socios para educarlos. No he asistido al curso, ni lo haré nunca. No conozco el valor de esa educación, y estoy seguro de que no está a la par con la de EE.UU. No sé qué otros propósitos podría tener ese centro, y estoy seguro de que no son todos propósitos ingenuos y benignos. Así que ese es un ejemplo. Y luego mira el mapa de donde China está invirtiendo en importaciones. A ambos lados del Canal de Panamá, y la infraestructura tecnológica relacionada con Panamá y el Canal de Panamá son un par de áreas de preocupación. Y luego, más abajo, hay algunas inversiones en algunas estaciones espaciales estratégicas y otras".