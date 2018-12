El ranking se construyó a partir de los comentarios de unos 10 millones de personas que trabajan en compañías con más de 500 empleados. Cada año Comparably formula 50 preguntas que cubren unos 20 temas relevantes para definir una cultura de trabajo, como si las firmas se preocupan o no por el equilibrio entre empleo y vida, si los salarios y los beneficios para el personal son o no considerables, o si existen o no perspectivas futuras para quienes ingresan a la empresa.