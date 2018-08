"Porque se trata de una epidemia de drogas, no una epidemia infecciosa como el zika, la respuesta es más lenta", dijo a The New York Times Dan Ciccarone, profesor de la Universidad de California en San Francisco, especialista en los mercados de la heroína. "Debido a la fuerza del estigma, la población es reacia a pedir ayuda. No esperaría un decrecimiento rápido, sino uno lento y suave".