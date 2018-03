(Post scriptum: después de la muerte de Bugsy Siegel, y siempre en manos de la mafia, Las Vegas creció en proporción geométrica. El Flamingo fue la semilla de oro de una cosecha inimaginable, y menos en el desierto. El Moulin Rouge –primero que admitió gente de color–, el Desert Inn, el Sahara, el Sands, el Dunes, el Riviera –primero con nueve pisos–, el Tropicana, el Stardust… copados por un aluvión de jugadores (anónimos y famosos), y un imán como escenario. Allí reinaron por años Frank Sinatra y su Rat Pack: Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joey Bishop, Peter Lawford. También el célebre duo Dean Martin y Jerry Lewis. Y… of course, ¡Elvis Presley! También, en sus enormes hoteles amaron, durmieron y se drogaron altos personajes in y off farándula, desfilaron prostitutas Clase A, y los dueños descubrieron un modo de detener el tiempo: algo que no hubiera logrado ni Albert Einstein. Todo el día y toda la noche –las 24 horas– con luz artificial, ventanas cegadas y ausencia de relojes: el gran ardid para que los jugadores, en las máquinas tragamonedas y en las mesas de ruleta, punto y banca, dados, etcétera, jamás notaran el mundo exterior: una distracción peligrosa para la recaudación… Desde luego, era posible mirar los relojes pulsera. Pero eso apenas era el escape de una minoría ante un vértigo de luces y sonidos incesantes. El brutal y constante flujo de dólares permitió (obligó, en verdad) algo que para los habitués más viejos fue herejía: demoler algunas de esas catedrales… para construir otras mucho más grandes. Que imitan a Venecia, a barcos piratas, volcanes, montañas rusas, y reciben desde el Cirque du Soleil a peleas de box entre los más grandes golpeadores del mundo. Las Vegas: el mayor parque de diversiones del planeta. Si alguien se acercara a la tumba de Bugsy Siegel y le susurrara "ciento veintidós casinos, mil setecientas mesas de juego, ciento ochenta mil máquinas tragamonedas, quinientas iglesias, altísima tasa de suicidios –se ganan fortunas, pero también se pierden–, y cuarenta y dos millones de almas por año en peregrinación hacia los dioses del azar", es posible que ese gángster sin límite alguno para vivir y para matar, desde sus huesos, dijera:

–No me equivoqué.)