"Ahora me enfoco en que mi hija recupere sus fuerzas en su totalidad y asegurarme que sus heridas sane así puede vivir el resto de su vida de manera hermosa. Todo el dinero del mundo no solucionará lo que le pasó a mi hija, no cambiarán las heridas, la pesadilla por la que tuvo que pasar", indicó la mujer en diálogo con The Inquirer Daily News de Filadelfia.