"Pido disculpas a Mallory por este error de criterio", dijo Randle el sábado. "No refleja mis valores ni los valores que me esforcé por promover en la Organización Miss América. Aunque yo no causé ni promoví esta terrible situación, en vista de los eventos recientes y lo que está pasando, ya no estoy dispuesto a continuar en mi puesto como presidente y hace unas horas renuncié ante la junta directiva de la organización".