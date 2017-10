Comentarios de este calibre se multiplicaban en el perfil de Fox News en Facebook a partir del 8 de octubre, día en que se hizo pública su vida. Es que la historia de este ex soldado dedicado ahora a la cristalería artística, había conmovido a millones de personas, no sólo frente a la televisión cuando el periodista Bryan Llenas presentó el informe, sino cuando comenzó a expandirse por las redes sociales. Incluso, durante gran parte de la entrevista hecha por Llenas, Garofalo se dedicó a pronunciar elogios hacia Donald Trump y su administración republicana. También a mostrar supuestas fotografías junto a otros ex presidentes norteameicanos: Ronald Reagan y George Bush.