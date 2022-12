Se avecina una ofensiva rusa

The Economist entrevistó a generales ucranianos sobre la situación en el frente y el peligro de una nueva avanzada rusa (Klawe Rzeczy/Getty Images)

Rusia está concentrando hombres y armas para una nueva ofensiva. Ya en enero, pero más probablemente en primavera, podría lanzar un gran ataque desde Donbás, en el este, desde el sur o incluso desde Bielorrusia, un Estado títere en el norte. Las tropas rusas intentarán hacer retroceder a las fuerzas ucranianas e incluso podrían organizar un segundo intento de tomar Kiev, la capital.

No lo decimos nosotros, sino el jefe de las fuerzas armadas ucranianas, el general Valery Zaluzhny. En una serie de reuniones informativas sin precedentes celebradas en los últimos quince días, el general, junto con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y el general Oleksandr Syrsky, jefe de sus fuerzas terrestres, nos advirtió de los críticos meses que se avecinan. “Los rusos están preparando unas 200.000 tropas nuevas”, nos dijo el general Zaluzhny. “No me cabe duda de que volverán a atacar Kiev”. Fuentes occidentales afirman que el comandante ruso, el general Sergey Surovikin, siempre ha considerado que se trata de un conflicto de varios años.

Esta no es la opinión fuera de Ucrania. En el barro helado, se cree que el conflicto está en punto muerto. Desde hace un mes no se ha producido prácticamente ningún movimiento a lo largo de los cerca de 1.000 km de frente de batalla. El almirante Sir Tony Radakin, el oficial británico de mayor rango, declaró esta semana que, en estos momentos, la escasez de proyectiles de artillería significa que el margen de Rusia para las operaciones terrestres está “disminuyendo rápidamente”.

La apariencia de estancamiento está alimentando un nuevo interés en las conversaciones de paz. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el estadounidense Joe Biden y (por razones muy diferentes) el agresor ruso, Vladimir Putin, han hablado en los últimos días de una solución diplomática. Muchos en Occidente, horrorizados por el sufrimiento y, más egoístamente, hartos de los altos precios de la energía, lo acogerían con satisfacción. Pero los mandos ucranianos sostienen que no debe producirse demasiado pronto, y tienen razón.

Si Ucrania intentara detener la guerra hoy, congelando las líneas de batalla donde están, los rusos podrían prepararse mejor para el próximo ataque. Los generales de Putin han seguido adelante con su programa de adiestramiento y despliegue de tropas recién movilizadas y de reequipamiento de la industria para contribuir al esfuerzo bélico, incluida, según los comandantes ucranianos, la producción de proyectiles de artillería. Una congelación repetiría el error de los tres años previos a la invasión del 24 de febrero de 2022. En ese tiempo, Putin habló sin parar con los líderes occidentales, que le complacieron, mientras preparaba a sus ejércitos para la invasión.

La mayor responsabilidad de Occidente es garantizar que fracase cualquier contraofensiva rusa. Para ello, el suministro de armas debe aumentar, y rápido. Ucrania ha utilizado HIMARS, un sistema de cohetes que los estadounidenses suministran desde junio, con efectos devastadores contra los depósitos de municiones y los centros de mando y control rusos, lo que ha permitido el rápido avance primero en el noreste y luego en el sur. Pero Rusia ha desplazado muchos de esos objetivos fuera del alcance de las baterías HIMARS ucranianas. Así que Ucrania necesita artillería más potente, como los misiles ATACMS, que podrían alcanzar objetivos al menos al doble de distancia. Y necesita muchos de ellos, así como munición normal y artillería de todo tipo; además de tanques y helicópteros y muchas otras cosas.

Ucrania también necesita ayuda para repeler los ataques rusos contra los sistemas civiles de electricidad, agua y calefacción. Su objetivo es destruir la economía ucraniana y minar la moral de las tropas ucranianas en el frente, preocupadas por sus familias.

Como explica el general Zaluzhny, Ucrania se está quedando sin munición para sus sistemas de defensa actuales (en su mayoría, material antiaéreo de la era soviética reutilizado contra misiles). También necesita muchas más y mejores defensas antimisiles; los Patriots estadounidenses que parecen estar a punto de llegar supondrán un gran impulso, pero entrenar a los soldados para utilizarlos lleva tiempo y deberían haber sido suministrados hace meses.

Si Ucrania quiere salir de este conflicto como una democracia próspera, ni siquiera la defensa aérea será suficiente: también necesita recuperar más territorio. Aunque este año las fuerzas rusas sólo se han apoderado de una pequeña porción de la costa ucraniana del Mar Negro, están lo suficientemente cerca de todos los grandes puertos ucranianos como para amenazar la navegación. Aparte de unas cantidades limitadas de grano en virtud de un acuerdo, las exportaciones ucranianas siguen en gran medida cortadas.

Tomar más territorio también ayuda a evitar un conflicto enquistado, al demostrar que Putin corre el riesgo de perder incluso lo que ha ganado. Con la frontera actual, Rusia dispone de un puente terrestre que puede reabastecer a Crimea anexionada y amenazar el sur del país. Por el contrario, si Ucrania corta el puente terrestre y retoma la costa norte del Mar de Azov, puede negociar desde la fuerza, poniendo incluso Crimea al alcance de la artillería. De este modo, puede desacreditar en Rusia la idea de que Putin puede imponerse simplemente lanzando otro ataque dentro de unos años.

Ucrania sigue dispuesta a hacer los sacrificios que exige la lucha. El Sr. Zelensky nos dijo que “el 95 o 96% de la gente quiere desocupar todo su territorio”, recuperando todo lo que Rusia se apoderó en 2014, así como lo que ha tomado este año. Argumenta que las promesas occidentales de garantías de seguridad son un pobre sustituto de la integridad territorial de su país. Después de todo, garantías similares ofrecidas a Ucrania por Estados Unidos y Gran Bretaña en 1994, cuando renunció a las armas nucleares soviéticas en su suelo, resultaron casi inútiles 20 años después.

Los partidarios de Ucrania tendrán un punto de vista ligeramente diferente. Creen que recuperarlo todo es un objetivo maximalista que a Ucrania le costará alcanzar, sobre todo porque en algunos lugares significará liberar a personas que no quieren ser liberadas. Las amenazas nucleares de Putin son una razón para garantizar que Rusia no salga victoriosa, pero también para exigir que Ucrania no parezca amenazar las fronteras reconocidas de Rusia. Ucrania también tiene que entender que el flujo de ayuda militar y financiera depende de que evite las rivalidades internas que puedan estar surgiendo y de que garantice que pone freno a la corrupción de larga data.

Dicho esto, el mundo entero -incluida Rusia- se beneficiaría del fracaso de la idea revanchista de que se puede recrear el antiguo imperio ruso. Si Ucrania recibe el apoyo adecuado, sus comandantes pueden avanzar mucho hacia la costa, y posiblemente recuperar la mayor parte de lo que el Sr. Putin se ha apoderado desde febrero. Cuanto más territorio pueda recuperar Ucrania, mayores serán sus posibilidades de éxito duradero.

© 2022, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.