La desafortunada frase del arquero del Real Madrid Thibaut Courtois que hizo estallar de furia a los del Atlético

Courtois Habló En La Previa De La Final De La Champions

Con la mesa servida por lo que acontecerá entre Liverpool y Real Madrid en una nueva edición de la final de la Champions League en París, algunos de los protagonistas brindaron una conferencia de prensa en la que contaron las sensaciones que los rodean antes de pisar el césped del Stade de France para ir en busca del título. Por el lado de los españoles, al entrenador Carlo Ancelotti lo acompañaron el brasileño Marcelo y el arquero belga Thibaut Courtois, que metió la pata.

Los ánimos con Courtois están caldeados en el Atlético Madrid desde que tomó la decisión de fichar por el Real de cara a la temporada 2018/2019, proveniente del Chelsea. Y es que el portero surgido del Genk de su país militó tres temporadas con los Colchoneros, donde ganó una liga española, una Copa del Rey, una Europa League y una Supercopa europea, pero además sufrió en carne propia la derrota en la final de la Champions contra su acérrimo rival en 2014.

El cuadro dirigido por Diego Simeone estuvo a punto de alzar su primera Orejona en el estadio da Luz de Lisboa, pero Sergio Ramos igualó en tiempo de descuento y mandó al partido al suplementario, donde los Merengues prevalecieron y se impusieron 4-1 con goles de Gareth Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo. Courtois atajó aquel partido y trazó un paralelismo, en vísperas de lo que podría ser una victoria personal por primera vez en un duelo definitorio de Champions.

“Ellos (por Liverpool) ya jugaron una final contra el Madrid en 2018, creo que es diferente para mí obviamente. Si te enfrentas al Real Madrid sabes que ellos, cuando juegas una final, las ganan. Por eso creo que ahora estoy a la buena de la historia ”, fue el comentario del golero belga de 30 años que hizo estallar la indignación de todos los del Aleti. Una pizca más de temperatura para una ciudad de Madrid que se ve revolucionada ante la chance del Real de sumar su estrella continental número 14.

Courtois, Ancelotti y Marcelo, en la conferencia de prensa previa a la final de la Champions League (UEFA/Handout)

CARLO ANCELOTTI TAMBIÉN HABLÓ EN CONFERENCIA

· “Tengo buenos recuerdos de las finales en las que he estado. Perdí contra el Liverpool en 2005 e irónicamente fue probablemente la mejor actuación de uno de mis equipos en una final. Hemos tenido tiempo para prepararnos, estamos en un buen momento, daremos lo mejor de nosotros mismos; veremos si eso es suficiente para ganar el partido, ya que a veces en el fútbol pueden ocurrir cosas que escapan a tu control”.

· “Hemos merecido llegar a la final por nuestra calidad. Si no la tienes, no llegas a una final. Pero la calidad y el talento no son suficientes. Hay que hacer un equipo, asegurarse de que todos se lo creen”.

QUÉ DIJO EL BRASILEÑO MARCELO

· “Sabemos lo que es jugar una final, jugar por este club. Los nervios aparecen un poco la noche antes del partido, pero todos teníamos la mentalidad adecuada para este partido desde el momento en que nos clasificamos”.

