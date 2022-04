“Al fin juntos”: la primera foto de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y su familia tras el nacimiento de su hija

La primera foto de Cristiano Ronaldo junto a su hija recién nacida

Fueron días muy difíciles para Cristiano Ronaldo. Desde que la leyenda internacional comunicó la trágica pérdida de uno de sus hijos, su vida cambió para siempre. “Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos”, había manifestado la figura del Manchester United, junto a su pareja Georgina Rodríguez.

En las últimas horas, la leyenda lusitana volvió a aparecer en la escena pública con una foto junto a su círculo íntimo que publicó en su cuenta oficial de Instagram. “Hogar dulce hogar. Gio y nuestra niña finalmente están junto a nosotros. Queremos agradecerles las amables palabras y los gestos que tuvieron con nosotros. Su apoyo es muy importante, y sentimos el amor y respeto que tienen por nuestra familia. Ahora es el momento de estar agradecidos por la vida que acabamos de recibir en este mundo”, escribió el delantero junto a la imagen que acaparó al mundo.

Cabe recordar que el delantero nunca ocultó la tristeza que le provocó el reciente fallecimiento de uno de sus dos bebés. Por lo tanto, también le agradeció al Liverpool y a sus aficionados el apoyo que recibió durante su último compromiso en Anfield. En el minuto 7 del partido correspondiente a la Premier League, como el número 7 que lleva desde joven y su primer paso por Old Trafford, los espectadores presentes en las gradas, y el equipo técnico de los Reds al borde del terreno, se levantaron para protagonizar un minuto de aplausos en apoyo al futbolista, mientras que en las tribunas se entonaba el himno del club: “You’ll Never Walk Alone” (Nunca caminarás solo).

CR7 colgó un video de este homenaje en su cuenta Instagram con el texto: “Un mundo... Un deporte... Una familia universal. Gracias Anfield. Mi familia y yo no olvidaremos nunca este momento de respeto y compasión”.

El símbolo era mayor teniendo en cuenta que la rivalidad entre Liverpool y Manchester United es una de las más fuertes del fútbol inglés. Cristiano y su compañera, Georgina Rodríguez, habían anunciado en las redes sociales haber perdido a su hijo que acababa de nacer, mientras que su hija, en el parto de gemelos, estaba en buena salud.

En octubre del 2021 se conoció que Georgina estaba embarazada a partir de una entrevista que publicó la revista Hola de España, en la que la famosa pareja contaba que ya había superado el primer trimestre de gestación, y luego ambos confirmaron la noticia a través de las redes sociales. En ese momento el delantero también vivió un cambio importante en lo profesional: dejó la Juventus para retornar al escenario donde tuvo la explosión que lo llevó a ser reconocido mundialmente.

Cristiano ya es padre de cuatro hijos: el mayor es Cristiano Jr, quien nació en 2010. Luego, en junio de 2017, vinieron al mundo los mellizos Mateo y Eva. Y unos meses más tarde, en noviembre de ese año, nació Alana Martina, primera hija en común del artillero luso con la modelo española.

SEGUIR LEYENDO