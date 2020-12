Zidane defendió al árbitro tras la polémica jugada que protagonizó Sergio Ramos: “Si decidió no cobrar es porque no había penal”

Polémica mano de Sergio Ramos en Real Madrid - Eibar

La victoria del Real Madrid por 3-1 sobre el Eibar en el Estadio Municipal de Ipurua se vio envuelta en una polémica durante los minutos finales del encuentro. Una jugada que pudo haber cambiado el partido ya que para ese momento el marcador estaba 2-1 a favor del conjunto merengue.

A falta de 10 minutos para el final, y con el conjunto local apretando en búsqueda del empate, el defensor madridista Sergio Ramos tocó el balón con el codo dentro del área cortando una jugada que pudo haber sido clave para igualar el partido.

Sobre ello fue consultado el entrenado francés Zinedine Zidane en rueda de prensa, después de que el árbitro y el VAR decidieran no cobrar la pena máxima al entender que la posición del brazo era natural.

La pelota golpeó en el codo de Ramos cortando una jugada peligrosa

“No la vi, pero creo que al final pita el árbitro y tiene que saber hacer las cosas. No me meto con los árbitros, pero si ha decidido no pitar es que no había mano para él”, consideró Zizou sobre el accionar del árbitro Munuera Montero y del asistente en el VAR Cuadra Fernández.

La polémica jugada se produjo con un centro perfecto al segundo palo que logró conectar el japones Yoshinori Mutō con la cabeza, en lo que parecía ser un pase atrás para la llegada por el medio de Kike García.

Sin embargo, al cabecear, la pelota pegó claramente en el codo de Sergio Ramos, quien saltó con los brazos abiertos provocando que la acción se diluyera, ya que el balón terminó quedando en posición de los blancos.

Lucas Vazquez y Karim Benzema fueron los autores de los goles merengues -REUTERS

Del otro lado, el entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, se mostró disconforme con el hecho de que no se pitara la posible mano del defensor merengue dentro del área.

“Yo sólo sé que en 20 segundos lo han decidido y lo han visto muy claro. No han ido ni a ver el VAR hoy y lo habrá visto muy rápido el que haya estado en la sala”, señaló.

“Creo que a Sergio Ramos, que es al que le ha pegado en la mano, también le ha parecido, por que lo ha estado comentando con jugadores nuestros, pero así queda la cosa”, sentenció.





