“He dormido mal y a veces ni he comido”: la historia del niño que se hizo viral cuando Messi dijo que se iba del Barcelona

La historia del niño que se hizo viral por Messi

Finalmente Lionel Messi hizo pública su decisión de quedarse en el Barcelona pero la ciudad estuvo revolucionada durante 11 días, desde el momento en que envió el burofax hasta la entrevista en la comunicó que iba a seguir para evitar un juicio con el club. Fue durante ese lapso de tiempo cuando la imagen de un niño abatido con la camiseta número 10 del Barça recorrió el mundo y se convirtió en un emblema del sentimiento culé. Ese chico se llama Kevin. Y contó su historia en la TV española.

“Vine por Messi, para verlo por si pasaba por aquí. Por desgracia no pasó. Me veo bastante triste en esa foto”, señaló el niño en una entrevista con El Chiringuito, donde dio detalles de lo que vivió en las vísperas de aquella jornada en la que fue retratado con las manos en su cabeza. “En el colegio me decían que era actuado, pero no lo era”, comentó.

La fotografía fue tomada el pasado lunes 31 de agosto, cuando los jugadores del Barcelona se presentaron a realizarse las pruebas PCR y al primer entrenamiento del ciclo de Ronald Koeman, pero Lionel Messi fue el gran ausente.

La imagen de Kevin lamentándose la salida de Lionel Messi recorrió el mundo (REUTERS)

Kevin, que recibió a las cámaras de El Chiringuito en su habitación, dio detalles de su admiración por el astro argentino y sus sensaciones al conocer su deseo de marcharse: “Me puso muy triste, no quería que se vaya porque me había dado un montón de alegrías. Me puse a llorar. He dormido mal y a veces ni he cenado, ni he comido al mediodía.”

Entre otras revelaciones, el niño también dijo que no siempre fue hincha del Barcelona –de hecho era del Real Madrid– pero ver a Messi lo hizo cambiar de bando. “Yo era del Madrid. Luego mi padre me llevó al Camp Nou a ver a Messi y cuando salimos del campo le dije que ya era del Barça”, explicó.

Otro ángulo de la tristeza de Kevin cuando Messi no se presentó a las pruebas PCR en la Ciudad Deportiva del Barcelona (EFE)

Afortunadamente para este pequeño, Lionel Messi dio marcha atrás en su decisión de cambiar de equipo y eligió quedarse al menos una temporada más en el cuadro azulgrana. El crack rosarino ya entrena con el equipo y Kevin recuperó la alegría. De hecho, el niño escribió una carta muy emotiva y planea ir a dejarla al buzón de la casa de su ídolo.

