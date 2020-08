Gonzalo Higuaín analizó el penal que no le cobraron en la final del Mundial y reconoció que la Juventus hizo “un papelón en la Champions”

Pasaron más de seis años y las heridas siguen abiertas. La posibilidad de transformar en mito una hazaña histórica en el legendario Maracaná se diluyó cuando Mario Götze marcó el único gol de la victoria de Alemania sobre Argentina en la final del Mundial de Brasil.

Las versiones opuestas sobre la infracción de Manuel Neuer sobre Gonzalo Higuain, cuando el partido estaba igualado, fueron analizadas por el propio protagonista que se vio afectado por la pasividad que demostró el árbitro italiano Nicola Rizzoli durante el recordado encuentro. “Pongámonos en situaciones contrarias: ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiese dado un rodillazo en la cara al arquero antes de hacer el gol? ¿Qué hubiesen cobrado? ¡Era foul! Entonces, que no me digan que no hubo infracción, porque hubo violencia y ya me había medido antes, cuando yo estaba mirando la pelota. Él no salió con la rodilla para arriba, salió con la rodilla para adelante”, destacó el Pipita en diálogo con Fox Sports.

“¿Qué podemos hacer ahora? Ya está. Ahora no se puede hacer nada”, continuó el delantero de la Juventus, quien también demostró una enorme autocrítica cuando le tocó hablar de la eliminación del equipo italiano de la presente edición de la Liga de Campeones.

“Estoy tranquilo y descansando, porque el 24 de agosto tenemos que volver a los entrenamientos y me queda un año de contrato. Tengo que ver qué pasa con el nuevo entrenador, porque seguramente habrá una nueva dinámica”, subrayó el goleador surgido de River. Y continuó: “Individualmente venía bien hasta antes del parate, pero la inactividad me influyó mucho. Tuve una situación dramática con mi mamá y eso me afectó. Fueron dos o tres meses terribles y fue complicado volver a reinsertarse. Si bien ganamos la Liga, que fue la novena seguida para el club, en la Champions hicimos un papelón. Creo que estábamos para más”, sentenció.

Ante la repregunta de Daniel Arcucci, Higuaín insistió en que se trató de “un papelón”, porque la Juventus no se puede permitir quedar eliminado por el Lyon. Justamente, el equipo francés también sorprendió en su compromiso frente al Manchester City de Pep Guardiola y el próximo miércoles jugará la semifinal frente al Bayern Munich de la competición más codiciada de Europa.

Finalmente, el delantero argentino también reconoció que le costó adaptarse a la Premier League por el constante juego físico que proponen los equipos del torneo británico y reconoció que Lionel Messi “debe estar viviendo un momento dramático”.

“Si bien yo no lo conozco tan profundamente, imagino que debe ser una situación difícil para él, porque se encuentra en un equipo en el que lo ha ganado todo. No sé qué debe estar pensando sobre su futuro. Ojalá que elija lo que lo haga más feliz, que eso es lo más importante”, concluyó.

