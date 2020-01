El extremo del Tottenham tiene un valor en el mercado de casi 100 millones de dólares y ya había estado en la mira del Real Madrid hace aproximadamente un año, pero finalmente las partes no llegaron a un acuerdo. El ex entrenador del conjunto inglés, Mauricio Pochettino, había declarado en aquel momento que él no le prohibiría la salida a nadie, pero el danés finalmente se quedó. Ahora, su vínculo está por acabar y el cuadro español ve una oportunidad única.