– "Messi, hasta el momento, no ha ganado un Mundial, pero ha jugado una final. También 2 ó 3 de Copa América, y no se le ha dado. No ha sido nunca por su culpa, él siempre da lo mejor. A lo mejor sin él no hubieran ni llegado a la final. Se tiene que valorar mucho más lo que ha hecho un jugador para la historia, probablemente estamos hablando del mejor jugador de la historia de este deporte. Ya sé que en Argentina está el debate de Maradona-Messi: A Diego no lo vi jugar, estoy seguro de que ha sido un jugador excelentísimo, de época, pero lo que yo he visto de Leo desde los 12 años, y sobre todo, desde que debutó con 16 años… La constancia que ha tenido desde los últimos 15 años, de ser el mejor y llegar a finales y ganar y marcar en finales y el día a día. Hay partidos que la gente dice 'ha jugamos contra el Hércules, es fácil' y marca 5 goles, pero hacerlo durante 15 años es lo que hace grande a Leo. Para mí tiene mis respetos para siempre, y siempre lo voy a admirar".