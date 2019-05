"No llegamos a un acuerdo con el club y eso para mí le puso final a esta etapa. A pesar de eso, me quedé esta temporada porque lo sentí. No me arrepiento de ninguna decisión que tomé. Soy un hincha más de este club", dijo ante la presencia de Diego Simeone, el entrenador del primer equipo, y el resto de sus compañeros del plantel.