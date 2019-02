"Yo no tengo miedo ni me escondo. El racismo es un tema delicado. No sólo afecta a España o Italia, sino a todo el mundo. Recientemente le ocurrió a Koulibaly, del Nápoles. Está todos los días con nosotros. Es un problema importante. Yo en mi cabeza lo tengo muy claro: si me pasa yo me voy a casa y le pido a mi equipo que me acompañen.Es un problema de los clubes, de las ligas pero también de la sociedad. Siempre se puede hacer más. También los jugadores y los medios de comunicación. Debemos ir todos juntos. En general creo que se soluciona con educación", contó.