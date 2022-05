El abandono de Leclerc que lo privó del triunfo en España y sacó a Ferrari de la punta del campeonato de la Fórmula 1

* El testimonio de Charles Leclerc luego de su abandono

Este domingo en la sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1 se produjo un golpe de escena que fue el primer abandono en la temporada de Charles Leclerc que hasta esta carrera mostró una Ferrari con confiabilidad. Su deserción le costó el triunfo en el Gran Premio de España y algo más importante que es la punta del campeonato ante el triunfo de su archirrival, Max Verstappen (Red Bull), que ahora lidera la tabla.

Leclerc largó primero luego de conseguir la pole positions y comandó las acciones en el Autódromo de Montmeló, en Barcelona, hasta la vuelta 27 cuando una falla mecánica lo retrasó en la pista. “¡Nooooooo! ¡no! ¡no! ¡no!”, gritó Charles por radio, al tiempo que preguntó qué había pasado. Perdió el liderazgo y tuvo que ingresar en los boxes. Sus mecánicos no intentaron ningún arreglo y metieron su Ferrari F1-75 en el garage. El monegasco de 24 años se bajó de su auto y su cara de frustración lo dijo todo.

Fue la clave de la carrera y hasta el primer impacto para Charles, que no obstante, saludó a todos y cada uno de los integrantes de la Scuderia, a modo de reconocimiento por el buen medio mecánico que le entregaron en las cinco primeras fechas en las que logró dos triunfos (Bahréin y Australia) y comandó el campeonato hasta la fecha pasada en Miami.

Minutos más tarde atendió la requisitoria de los medios en la zona interna de los boxes y en diálogo con ESPN, aseguró que “es una verdadera lástima, pero me llevo lo positivo porque hasta ese momento veníamos liderando. Pero debemos saber qué ha pasado en el auto. Podría haberme ido como líder del campeonato y ahora me voy segundo. Veremos qué pasará la próxima semana. Normalmente no me ha ido bien en Mónaco en los últimos tiempos”. Su referencia es al inconveniente que tuvo en 2021 en el escenario urbano donde se despistó en la clasificación y al dañar un eje en la transmisión no pudo largar la carrera. Había conseguido la pole positions... Hace una semana, chocó una Ferrari de Niki Lauda en el Gran Premio Histórico de Mónaco, el evento que reúne joyas de diversas épocas hasta 1985.

Charles Leclerc se toma la cabeza: fue su primer abandono en el año y perdió la punta del campeona (REUTERS/Albert Gea)

Leclerc quedó afuera en el trazado catalán y por el triunfo de Verstappen perdió la punta del campeonato. Ahora el neerlandés de Red Bull está al frente de la tabla con 110 puntos, pero solo le lleva 6 al monegasco, que será local dentro de una semana y buscará revancha ante su gente. Más allá de sus incidencias en el emblemático circuito urbano, el ferrarista querrá volver a la victoria y recuperar la punta del campeonato.

La competencia española fue vibrante con cuatro pilotos que en algún momento lideraron la carrera: Max Verstappen (Red Bull), Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), George Russell (Mercedes) y el propio Leclerc. Además, hubo cinco cambios en la punta. El autódromo barcelonés no tiene varios lugares de sobrepaso más allá de la primera curva, pero este domingo se vio un buen espectáculo.

Verstappen venció y lideró el 1-2 de Red Bull delante de Pérez. El podio lo completó Russell. Cuarto resultó Carlos Sainz, que tuvo una mala labor con su Ferrari ya que partió tercero, pero perdió dos lugares en la largada y tuvo un despiste en la séptima vuelta. Al menos, sumó puntos para la escuadra de Maranello.

