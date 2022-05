El show del Kun Agüero y Carlos Tevez durante el partido Real Madrid-Manchester City: la intervención de Ruggeri y una anécdota escatológica

Fresco, sin filtro y hasta pidiendo disculpas por un comentario subido de tono, Sergio Agüero se mostró como un hincha más en su transmisión en vivo en la que comentó el partido en el que el Real Madrid venció 3-1 al Manchester City y clasificó a la final de la Champions League. Fue un encuentro muy especial para el Kun ya que jugó diez años en el equipo inglés y en este ocasión fue acompañado por otro ex delantero de los Ciudadanos, Carlos Tevez.

Hubo una buena previa en la que participó Oscar Ruggeri, que en su etapa como entrenador lo hizo debutar al Kun, que en ese momento batió el récord de precocidad en Primera División de Diego Armando Maradona. “Me dijiste que me divierta y que hiciera lo que hacía en las inferiores. Nunca me imaginé la carrera que hice. No me imaginé lo de la Selección, cinco años en el Atlético, diez años en el City. Cuando debuté en el City usé la 16 y el que salió tenía la 34. Fue el mismo cambio, pero al revés de mi debut en Independiente”, le dijo Sergio al Cabezón.

Luego el defensor campeón mundial en México 1986 le preguntó por qué no regresó al Rojo. “Yo quería terminar mi carrera acá, pero siempre lo dije: desde que me fui de Independiente, la gente no tiene nada que ver, pero han pasado muchas cosas que han mentido a la gente de Independiente con muchas cosas”, explicó el Kun. “Yo si voy, quiero ganar. Yo sabía que eso no iba a pasar”. Además, aclaró que “por ahora no estoy para ayudar a Independiente. No me gusta meterme porque eso es más política y yo tengo mis cosas fuera del fútbol que la verdad que estoy bien y no estoy para hacer todo de cero y eso va a llevar tiempo. Hoy la gente no necesita tiempo sino resultados. En el futuro podría ser”.

El Kun subrayó que “soy hincha de Independiente y con Milito y todo lo que gané en premios, que fue muchísima guita, preferí regalársela a Independiente. Con Gaby Milito hicimos el predio y ahí está entrenando hoy la Primera. Cuando era chico me acuerdo que éramos 50 pibes y muchos se iban a su casa sin bañarse porque había una sola ducha. Hoy el futuro son los chicos y si no los tenés bien...”

La charla entre Agüero y Ruggeri

Luego Ruggeri se despidió, pero antes de irse hizo el pase con Tevez, que se sumó a la transmisión. Ahí el Apache le preguntó al Kun qué era lo que hacía en sus transmisiones. “En realidad estoy pelotudeando todo el partido. Disney vio que estaba pelotudeando en Twitch y acá estoy. Tres horas pelotudeando con vos. Falta Micky Mouse, quiero tenerlo acá para ver si come galletitas”, respondió con su típica gracia.

Tras un trunco bocado de una galletita porque “Ruggeri me dio que estoy gordo”, Agüero fue reparó que “solo puedo jugar al golf, al pádel y tenis. En siete meses engordé tres kilos, no está mal. Cuando iba a las vacaciones “.

Una vez iniciado el partido, Sergio y Carlos vivieron las alternativas con mucha intensidad. Primero el Kun criticó un lujo de Casemiro: “Tomátelas, ¿ahora tirás caño?”.

En un momento el partido entró en una meseta y Agüero contó una anécdota: “Fui a pescar y rompí una rueda. No pesqué nada, fui con guía, pero estaba seco el río, pa. Me levantaban a las 6.30 de la mañana y a las tres de la tarde me agarró unas ganas de echarme un garco y digo, ‘¿dónde voy la puta madre?’ Le dije al guía y me dijo que teníamos como dos horas para volver. Jugó atrás de un árbol, pa. Dejé una secuela (risas)”.

Jack Grealish se perdió una chance clara de gol (Reuters/Carl Recine)

En el final de los 90 minutos, cuando aún ganaba el City, el Kun se lamentó dos chances perdidas: “Noooooo”, ante un remate de Jack Grealish que evitó Thibaut Courtois: “Boludo, que bien que la hizo ¡La tocó Courtois!”.

Aunque los puñales llegaron en el epílogo con el primer gol de Rodrygo, que fue la igualdad para el Madrid (89 minutos). “No, boludo. Mirá vos, la concha de su madre. Cómo la bajó Benzemá ahí. Diego Latorre dijo, ‘Benzema no apareció…’. Mirá, metió la asistencia”, disparó el Kun. Ya con el segundo del equipo merengue, llegó el primer grito: “Noooo, la concha de su madre. Encima la peina Acensio. No te puedo creer”.

Más tarde Agüero criticó un fuera de línea en contra del City y se la agarró con el árbitro: “¿Ahora cobrás offside?”. Y expresó su enfado por la derrota que obligó al alargue: “Yo sabía que esto iba a pasar. Yo te dije que hasta los 85 íbamos a estar tranquilos”.

“Qué bronca. Me voy a comer un plátano con leche”, dijo el Kun mientras el Apache se pidió un café con leche desde el hotel en Jujuy donde paró con su familia. Los Tevez siguen de vacaciones.

El Real Madrid jugará la final ante el Liverpool y buscará su 14° Champions League (REUTERS/Isabel Infantes)

Pero el que no bajó las tensiones fue Agüero: “No puedo creer. Siempre lo mismo hace el Real Madrid y por más que pierdan (en la final), que le agradezcan a Courtois, que sacó dos pelotas. Qué mal boludo, qué mal. A los 89 minutos hacen un gol de mierda. Dejate de joder boludo. No pueder ser. Ahora se nos va a llenar el culo de preguntas. Si en el final del partido te meten dos goles ahora te agarra el cagazo”.

El episodio del hincha que ingresó en el campo de juego le robó una sonrisa al Kun: “¿Qué hacés? Entró un hincha con la bandera de Marruecos. Corría más que Vinicius Jr, no lo podían agarrar al chavón”.

Con el 3-1 a favor del Madrid producto del penal que convirtió Benzemá, Tevez indicó que “no podés perder un partido en dos minutos”. En tanto que Sergio siguió con sus dardos al árbitro tras la amonestación a Raheem Sterling por falta a Rodrygo: “¡Italiano ladrón! ¿Encima lo amonestás?

Con la derrota y eliminación consumada (partido de ida 4-3 a favor del City), los dos discreparon con Guardiola por no haber puesto un defensor en los últimos minutos: “Lo que pasa es que si lo hace el Cholo Simeone, de una lo tildan de que siempre se defiende”, aseveró Tevez. “El Cholo siempre jugó así. Ahora, si vas ganando faltando dos minutos, poné un defensor...”, concluyó Agüero.

MÁS FRASES DEL KUN

Retiro. “Primero estaba el Mundial y fue jodido. Estaba dentro del plantel y si no estaba me colgaba del ala. Luego estuve cinco meses sin ver fútbol porque no quería que me duela más. Lo estaba procesando bien cuando tenía la decisión tomada, pero cinco minutos antes de la charla me costó un montón. Dije ‘qué pelotudo’ porque estaba bien. Ahí me cayó la ficha porque tuve que decir que iba a dejar. Me puse a llorar como 15 o 20 minutos detrás de todos y en un momento tuve que entrar”.

Relación con Guardiola. “Pep no conocía mi forma de entrenar, viste como soy yo que estoy pelotudeando todo el tiempo. Ahí Pep empezó con la presión, que corriera más y él se pensó que lo hacía a propósito y se enojó y me trajo un jugador (Gabriel Jesús). En un partido contra el Stock City y ahí empezó todo que en la prensa dijo ‘además de los dos goles quiero que Sergio corra más’. Fue medio raro la cosa porque habíamos ganado 4-1″.

Charlas de Pep Guardiola. “Son cortitas y la charla más larga es en el video. Dos horas antes te muestra el video con todos los ejercicios que hicimos y entrenamos de acuerdo al equipo que vamos a enfrentar, es decir, te muestra el video de ellos, del contrario. Lo único que quiere es la salida. Mi laburo era bancar a los dos centrales y solo quería que baje un poquito por si necesitaba dar apoyo para intentar recibir de los mediocampistas. Para mí es uno de los mejores del mundo. En el City se queda porque está muy tranquilo, vio otra vida, como yo. Algún día va a dirigir una selección. Sabía que en el Barcelona y en el Bayern Múnich había mucha presión de los medios. En Inglaterra, en dos páginas de un diario salíamos los dos equipos de Manchester y el resto de los equipos”.

Mundial de Qatar 2022. “Me invitaron para ir con la Selección con ellos al Mundial y querían que esté todo el tiempo con ellos, pero yo tengo muy buena relación con todos los chicos, prefiero ir por mi cuenta”.

