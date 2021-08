Alexa Moreno se someterá a una cirugía debido a una lesión

La bajacaliforniana es considerada la mejor gimnasta en la historia de México (Foto: REUTERS/Lindsey Wasson)

Alexa Moreno se convirtió en el cuarto lugar en salto de caballo en Tokio 2020, no obstante, la mexicana se presentó este miércoles a conferencia de prensa y mencionó que sufre de una lesión en el hombro que le lleva aquejando desde hace algunos años.

Dicha complicación fue atendida por su grupo de médicos cuando ocurrió para que Moreno pudiera continuar con el sueño de participar en sus segundos Juegos Olímpicos. Además de eso, tuvo que lidiar con una serie de inconvenientes como el cambio de gimnasios, no compitió desde 2019 y así se fue directamente a Japón.

“Necesito operarme pronto porque ya no aguanto más, en febrero me dijeron que solo podría participar en salto de caballo en Tokio 2020, pero gracias a los doctores pude sentirme mejor y competir en el all around”, mencionó.









