Cruz Azul vs Arcahaie: la increíble historia del rapero que terminó como presidente del equipo haitiano

El Arcahaie no puede jugar en su estadio dentro de Haití debido a los problemas de seguridad que atraviesa el país (Foto: EFE/Orlando Barría)

El 25 de marzo del 2021, el Arcahaie, rival de Cruz Azul, fue noticia en Haití. El ruido no fue por clasificar a la Liga de Campeones de la Concacaf o por sorprender en la cancha a un equipo como La Máquina Celeste, sino porque su presidente, Jean Léonard Tout Puissant, alias Izolan, había sido detenido, en el aeropuerto de Puerto Príncipe de manera ilegal, por la policía Antidrogas.

“Sí, es nuestro presidente, estamos orgullosos de él”, aseguran desde el club que enfrenta al Cruz Azul, en el estadio Azteca, en la Liga de Campeones de la Concacaf.

La noche que el presidente del Arcahaie fue detenido ilegalmente, el propio club salió en defensa de uno de los raperos más famosos de Haití y reconocido como uno de los principales opositores al régimen de aquel país. La noticia retumbó en Estados Unidos y en otras latitudes de Centroamérica, provocando apoyo de otros músicos a favor de Izolan.

Izolan, rapero y presidente del Arcahaie de Haití, en su visita a la Ciudad de México por el enfrentamiento contra Cruz Azul dentro de la Liga de Campeones de la Concacaf (Foto: Instagram/@Izolanofficial)

“Esta barbarie viene a corroborar, por enésima vez, el amateurismo en exceso que domina en la escena política de nuestro país. Esta desmesura sórdida y sanguinaria confirma la ignorancia y la incapacidad de las cabezas de nuestro país”, se lee en el comunicado que publicó en sus redes sociales, el Arcahaie, 18 días antes de visitar al Cruz Azul.

Izolan, etiquetado como uno de los personajes que más protestan en contra del régimen que prevalece en Haití, se interesó en el Arcahaie desde que el club estaba en la Segunda División y ahora es presidente del equipo que firma sus comunicados con la frase: “¡Viva una Haití Floreciente! !Viva el Futbol!”

Izolan, rapero y presidente de Arcahaie de Haití, tiene 1.1 millón de seguidores en Instagram (Foto: Instagram/@Izolanofficial)

“Soy una de las personas que todo el tiempo recibe amenazas por mis opiniones políticas. Por eso no molesto a nadie, y no quiero que nadie me moleste tampoco. Todos ven claramente que las pandillas gobiernan esta capital”, dijo Izolan, días antes de su arresto.

El club, que apenas tiene cuatro años desde su fundación, sorprendió al clasificar a la Liga de Campeones de la Concacaf y enseñó su valía al empatar con el Cruz Azul a cero goles en el juego de ida de los octavos de final. El reto de vencer al líder de la Liga MX en el mismísimo estadio Azteca parece poco ante el valor de oponerse al gobierno de su país.

