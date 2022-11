La pregunta que incomodó a Tite tras las críticas que recibió por incluir a Dani Alves en la lista de Brasil para el Mundial de Qatar

La pregunta sobre la convocatoria de Dani Alves que incomodó a Tite

Brasil es una de las grandes candidatas en el próximo Mundial de Qatar y este lunes su entrenador, Tite, anunció la lista de 26 jugadores en la que sorprendió la presencia de Dani Alves, el defensor de 39 años, quien jugará su tercera Copa del Mundo. Su inclusión generó polémica entre muchos torcedores y fue una de las preguntas que le hicieron al director técnico, que se molestó cuando le plantearon la reacción negativa en redes sociales por la citación del actual jugador del Pumas de UNAM en México.

Una periodista le consultó sobre la inclusión de Alves y al estratega no le gustó: “En las redes hicimos una encuesta sobre si están de acuerdo con que Dani Alves vaya a la Copa. 89,7 (porcentaje) dice que no y apenas el 10 dice que sí. Entonces, ¿por qué va al Mundial, cómo ve esta opinión de la hinchada?”.

El DT se tomó un segundo y respondió: “Patricia, buenas tardes. ¿No podrías hacer una pregunta tuya sin meter el gancho de la gente? Yo te explico por qué (Dani Alves va al Mundial). Qué referencia es Twitter con los millones de hinchas que tiene Brasil. Yo no vine aquí para agradar a las personas que están en Twitter o redes sociales y que se expresan”.

A sus 39 años, Dani Alves jugará su tercer Mundial (REUTERS/Washington Alves)

Tite, de 61 años, no le dio crédito a los votos por redes sociales debido a que “en ese porcentaje no sé quien es brasileño tampoco. ¿Por qué tienen que arremeter con eso? No sé qué porcentaje es este público que critica la convocatoria de Dani Alves, yo respeto las opiniones divergentes y no estoy aquí para convencer a todas esas personas, no tengo esa pretensión y no quiero, solo quiero pasar datos verdaderos para que la gente pueda hacer su análisis y formarse democráticamente su opinión. Es nuestra función aquí pasar esas informaciones. Ahora, la opinión sobre eso es de cada uno”.

Luego justificó sobre Alves que “la calidad técnica e individual que presta Dani es impresionante. Es un organizador, articulador. Ese es su papel, eso es lo que nos puede aportar”. Además, explicó que el actual jugador de Pumas “sigue siendo uno de los capitanes del equipo”.

Dani Alves jugará su tercer Mundial luego de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Si bien Tite lo dejó afuera de Rusia 2018, el entrenador le dio una oportunidad en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el equipo consiguió la segunda medalla dorada en dicha competición.

Los convocados de Tite para Qatar

Aunque la lista de Tite también generó controversia por la baja de figuras como Gabigol (Flamengo), Matheus Cunha (Atlético Madrid), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Magalhaes (Arsenal) y Guilherme Arana (Atl´´etico Mineiro). Tampoco estará Coutinho (Aston Villa), pero su ausencia ya se había confirmado por lesión.

Cuando le consultaron sobre las ausencias de figuras de peso, justificó que “no digo que el equipo vaya a ganar, pero el equipo llega más fuerte, más estructurado. Y humanamente más implicados, los deportistas saben cómo trabajamos. El equipo llega más firme, más fuerte y más consistente para el Mundial”, esgrimió el director técnico de la Canarinha que en sus seis años a cargo plasmó 58 victorias, 13 empates y solo 5 derrotas. Su lista para Qatar cuenta con nueve delanteros.

Brasil debutará el jueves 24 de noviembre en el Estadio Lusail frente a Serbia por la primera jornada del Grupo G. Cuatro días después jugará ante Suiza por la segunda fecha y cerrará la primera fase de competencia el viernes 2 de diciembre cuando se mida ante Camerún.

