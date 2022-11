“Esta es la sociedad más estúpida de la historia”: la sorpresiva reflexión de Jorge Sampaoli y la feroz crítica al Mundial en Qatar

El entrenador del Sevilla hizo foco en el presente de la sociedad

En la antesala del partido que el Sevilla disputará ante la Real Sociedad por la liga de España, Jorge Sampaoli se sentó frente a los medios para dar la tradicional conferencia de prensa previo a los encuentros. Luego del empate frente al Betis, el entrenador argentino sorprendió a todos con una reflexión personal.

Luego de recibir una pregunta sobre las repercusiones del clásico andaluz que incluyó el ingreso al campo del director deportivo del Sevilla, Monchi, sumado a las reacciones que tuvieron sus futbolistas tras la igualdad en el final del juego, el ex DT de Argentina apuntó contra el momento que vive la Humanidad.

“No sé si... No creo que vaya una cosa ligada a la otra, es diferente lo que quiso expresar Monchi en ese momento o lo que expresó cada persona como sujeto al finalizar un partido. Pudimos haber ganado y en esa frustración de no haber ganado un partido, sinceramente, me incomodó el hecho de no ganar, me sentí molesto, pero bueno, es una sensación personal”, expresó Sampaoli en el inicio de su exposición.

“Algún jugador habrá estado aliviado, otro enojado, somos sujetos diferentes, pensamos distinto, actuamos distinto. Lo que valoro es lo que pasa dentro del campo de juego. Lo demás, estamos presentes ante una sociedad extremadamente plástica, estamos en el peor momento de la humanidad a nivel historia, estamos cada vez más tontos, estúpidos. Y eso genera que cada acción sea valorada por cualquier cosa. Creo que el sistema nos ha llevado a un lugar de estupidez histórico. La humanidad está muy compleja”, agregó.

Las declaraciones de Sampaoli generaron sorpresa en los periodistas presentes. Es por eso que otro de los presentes en la sala le pidió que se explaye sobre su primera reflexión. ¿Qué dijo Sampaoli?

“Estamos todos en ese lugar que les digo cuando hablo de la sociedad. Esta es la sociedad más estúpida de la historia. Está reflejado en el nacimiento de filósofos, artistas, músicos, una sociedad muy chata, que disfruta o se apuntala lejos del arte. Se apuntala de este tipo de situaciones que usted comenta que son vacías, sin sentido, ni siquiera que alguien de un color u otro haga determinada cosa. Lo veo cada día, información que sale que no existe, no sabemos nunca qué información es real, no sabemos nada. En estos momentos es difícil ser parte de esto porque a mí me incomoda un poco, inclusive los medios de comunicación tienen una posibilidad que no han reflexionado. Son parte de todo este circo que se ve todo el tiempo”.

Por otra parte, uno de los temas que aparecieron durante la conferencia fue la situación de los jugadores de su equipo que, posiblemente, sean parte de las listas mundialistas en sus seleccionados. “A mí el club no me informó nada, yo voy a contar con los mejores que tenga. Si el club me informa de que hay un acuerdo serán liberados. Mi intención es que jueguen los mejores en cada partido, como siempre”. analizó el ex entrenador del Marsella.

El comentario del DT argentino contra la próxima Copa del Mundo

Acto seguido, aprovechó la ocasión para dar su veredicto sobre que el Mundial de juegue en Qatar, en una fecha inusual de la temporada para este tipo de evento.

“Ahora no se puede quejar nadie, esto se tenía que haber resuelto antes. Jugar un Mundial en un país árabe en noviembre en medio de una competencia, parar la competencia y jugar... Ahora ya está, todo se ha aceptado, la FIFA determinó que se juegue en un lugar donde no se debería haber jugado en una fecha en la que no se debería haber jugado. Todo es por plata, todo es un negocio”, dijo.

“Aceptamos el negocio y vamos todos para adelante. Quejas no puede haber. Como esto es un gran negocio y se deja por de lado todo lo demás, las consecuencias las pagan los de más abajo. Tenemos que empujar para saber que nos hacemos cargo de situaciones puntuales de unos futbolistas que por lógica, en todo el mundo, no van a mirar de reojo sino con los dos ojos al Mundial. No es culpa de los futbolistas”, concluyó.

